/সন্দেহের অন্ধ আক্রোশ! স্ত্রীর গলায় চলল মারণ কোপ, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ

প্রসেনজিত্ মালাকার: স্ত্রী পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন স্বামীর। স্ত্রীকে মেরে নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের কীর্নাহার থানার কীর্নাহার দলুই পাড়ায়। মৃত্যু মহিলার নাম মালতি দলুই (সখী), বয়স ২৭। স্বামী তুফান দলুই (৩৫)।
পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ১৩ বছর আগে তুফান ও মালতীর বিয়ে হয়। দম্পতির একটি ১০ বছরের মেয়ে ও আট বছরের একটি ছেলে রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তুলছিলেন তুফান। এই সন্দেহকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র অশান্তি লেগে থাকত।
গত মঙ্গলবার রাতেও দুজনের মধ্যে চরম বচসা শুরু হয়। ঝগড়ার মাঝেই ঘর থেকে একটি বিকট চিৎকার শুনতে পান পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা। ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছেন মালতী। তাঁর গলার নলি কাটা ছিল। এদিকে স্ত্রীকে খুন করে ঘরে রাখা বিষ পান করে অভিযুক্ত তুফান। এরপর সে বাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কীর্ণাহার থানার পুলিস। স্থানীয়রা অভিযুক্ত স্বামীকে পুলিসের হাতে তুলে দেন।
বর্তমানে অভিযুক্ত তুফান দলুইকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কীর্ণাহার থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে, ভালোবাসার শাস্তি দিতে প্রেমিক-প্রেমিকাকে খুঁটিতে বেঁধে প্রেমিকার মুখে চুন মাখিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দিল এলাকার মানুষজন। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পৌরসভার গোঁসাই বাজার জহরপুকুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূর স্বামী কিছুদিন আগেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। অভিযোগ, স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস যেতে না যেতেই স্বামীর ঘরেই প্রেমিককে ডেকে পাঠান ওই গৃহবধূ। বিষয়টি নজরে আসে শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের।
এরপরই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষ। অভিযোগ, গৃহবধূ ও তাঁর প্রেমিককে ধরে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয় এবং প্রেমিকার মুখে চুন মাখিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চন্দ্রকোনা থানার পুলিস। পুলিস এসে দু'জনকেই উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে এইভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিস ঘটনা খতিয়ে দেখছে।
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