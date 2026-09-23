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সন্দেহের অন্ধ আক্রোশ! স্ত্রীর গলায় চলল মারণ কোপ, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ

Birbhum Crime: স্ত্রীকে মেরে তুফান নিজেও বিষ খেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ১৩ বছরের দাম্পত্যে তাঁদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্ত স্বামী পুলিসি পাহারায় বোলপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:22 PM IST
সন্দেহের অন্ধ আক্রোশ! স্ত্রীর গলায় চলল মারণ কোপ, তারপর নিজেও নিল চরম পদক্ষেপ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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