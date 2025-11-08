English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Birbhum Shocker: ছাগলে ধান খেয়েছিল, বিরাট আকার নিল বিবাদ, মর্মান্তিক পরিণতি তৃণমূল কর্মীর

Birbhum Shocker: স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাভপুরের কুসুমগরিয়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের মধ্যে বিবাদ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 8, 2025, 12:44 PM IST
প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের লাভপুরের কুসুমগরিয়া গ্রামে ছাগলের ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে হওয়া সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক জনের। মারধরের জেরে মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কর্মী আব্দুর রহিম মল্লিকের (৫৫)। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাভপুরের কুসুমগরিয়া গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের মধ্যে বিবাদ। গত মঙ্গলবার ধানের জমিতে ছাগলের ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও পরে হাতাহাতি ও মারধর শুরু হয়। যদিও রাতের মধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে, কিন্তু বুধবার সকালে ফের দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ বাধে। আর সেই ঘটনায় আহত হন এই ব্যাক্তি। 

এই ঘটনায় দুই গোষ্ঠীর মোট ৬ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। আহতদের সিউড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার রাতে সেখানে মারা যান আব্দুর রহিম মল্লিক। তাঁর মৃত্যু ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, "ছাগলে ধান খাওয়ার" প্রসঙ্গে কথা বলায় তৃণমূল নেতা ও চৌহাট্টা মহাদর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পটল মল্লিক, তাঁর ছেলে কিরণ মল্লিক ও লাভপুর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি হিরণ মল্লিকসহ তাদের দলবল আব্দুর রহিমকে লাঠি দিয়ে মারধর করে। অভিযুক্তদের মদতদাতা হিসেবে উঠে এসেছে জেলার তৃণমূল সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নানের নামও।

ঘটনার পর থেকেই এলাকায় থমথমে পরিবেশ। লাভপুর থানার পুলিস ইতিমধ্যেই দুই পক্ষের মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে যাতে আর কোনো অশান্তি না ছড়ায়।

