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Student Molestation Case: ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ! প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবস, স্কুল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা

Birbhum News: স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রী বাড়িতে ফিরে পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের কথা জানায়। এরপর বিষয়টি দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সকাল থেকেই স্কুল চত্বরে জড়ো হতে থাকেন গ্রামবাসীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিক্ষোভ তীব্র আকার নেয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 09, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:18 PM IST
Student Molestation Case: ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ! প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবস, স্কুল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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