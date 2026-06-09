/Student Molestation Case: ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ! প্রধান শিক্ষককে কান ধরে উঠবস, স্কুল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা

প্রসেনজিৎ মালাকার: বীরভূমের নানুরে এক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিল স্কুল চত্বর। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে স্কুল থেকে টেনে বের করে গণধোলাই এবং কান ধরে উঠবস করানোর ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে নামতে হয়।
ঘটনার সূত্রপাত ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ
নানুর থানার অন্তর্গত একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রী বাড়ি ফিরে তার পরিবারের কাছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভদ্র আচরণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানায়। এই খবর গ্রামে জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা।
গণরোষ ও প্রকাশ্যে কান ধরে উঠবস
সোমবার সকাল থেকেই স্কুল চত্বরে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে মারধর করে এবং স্কুল থেকে বের করে এনে সবার সামনে কান ধরে উঠবস করায়। স্থানীয়দের দাবি, ইতিপূর্বেও ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল, যা আগে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল।
উত্তেজনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নানুর থানার পুলিস। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে পরবর্তীতে অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। পুলিস বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে কোনোমতে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে তাঁকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে। পুলিস জানিয়েছে, ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে, অভিযোগকারী ছাত্রীর পরিবারের তরফে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। পরিবারের দাবি, তারা আইনি প্রক্রিয়ার উপর আস্থা রাখছেন। ফলে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
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