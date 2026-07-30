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মেয়ের বিয়েতে ১৫০ কোটি খরচ, আসরে বলি-টলি তারকাদের নাচগান! প্রকাশ্যে 'বীরভূমের আম্বানি' টুলুর আসল সাম্রাজ্য

Birbhum Cash Recovery: সাধারণ পাথরশ্রমিক থেকে উঠে আসা টুলু মণ্ডল এলাকায় 'পাথরসম্রাট' নামে পরিচিত। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি খবরের শিরোনামে আসেন। আগে খুনের মামলায় গ্রেফতার হওয়া এবং গোরুপাচার কাণ্ডে নাম জড়ানো এই প্রভাবশালীর সন্ধানে পুলিস অভিযান চালাচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:11 PM IST
মেয়ের বিয়েতে ১৫০ কোটি খরচ, আসরে বলি-টলি তারকাদের নাচগান! প্রকাশ্যে 'বীরভূমের আম্বানি' টুলুর আসল সাম্রাজ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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