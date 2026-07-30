মেয়ের বিয়েতে ১৫০ কোটি খরচ, আসরে বলি-টলি তারকাদের নাচগান! প্রকাশ্যে 'বীরভূমের আম্বানি' টুলুর আসল সাম্রাজ্য

পিয়ালী মিত্র: বীরভূমে প্রায় ৫০ কোটির সম্পত্তি উদ্ধারে গ্রেফতার মিনার মণ্ডল। গ্রেফতারির পরই বিস্ফোরক দাবি করেন মিনারের স্ত্রী। তিনি জানান, 'এই টাকা আমাদের নয়। আমরা কোনওদিন সেই ব্যাগ খুলেও দেখিনি। টুলু মণ্ডল নিজে এসে এই ব্যাগ রেখে যান। এবং জানিয়েছিল যে এই ব্যাগে দরকারি কাগজপত্র আছে। এক বছর আগে এসে এই ব্যাগ রেখে যান।' কে এই টুলু মণ্ডল? যদিও এখন বেপাত্তা সে।
বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লক দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ ব্যাসল্ট পাথর উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পাঁচামি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথর খনি ও ক্রাশার ইউনিট। এখানকার স্টোনচিপ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা এবং বাংলাদেশেও সরবরাহ হয়। এই বিশাল শিল্পকে ঘিরেই গত দুই দশকে উঠে এসেছে একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর নাম। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নামগুলির একটি টুলু মণ্ডল। বীরভূমের টুলুর অন্য দুটো বাড়িতে পুলিসের অভিযান একযোগে।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, টুলুর কর্মজীবনের শুরু ছিল অত্যন্ত সাধারণ। প্রায় দুই দশকেরও বেশি আগে তিনি পাথর খাদান এলাকায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। প্রথমদিকে লরিতে পাথর বোঝাইয়ের শ্রমিক ছিলেন। পরে পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঠিকাদারি শুরু করেন। ধীরে ধীরে নিজের লরি কেনেন এবং পাথর পরিবহণের ব্যবসায় প্রবেশ করেন। সেই ব্যবসায় পরবর্তী সময়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শুধু পরিবহণ নয়, পাথর শিল্পের বিভিন্ন স্তরে তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলের একাংশের দাবি, খনি থেকে ক্রাশার এবং ক্রাশার থেকে বাজার—এই গোটা সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ গড়ে ওঠে। বিশেষ করে পাথরবাহী লরির প্রয়োজনীয় নথি বা ডিসিআর (Duplicate Carbon Receipt) ইস্যুকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল বলে অভিযোগ। সেই কারণেই বীরভূমে তাঁকে অনেকে 'পাথরসম্রাট' নামে ডাকতে শুরু করেন, আবার সমালোচকদের একাংশ তাঁকে ‘পাথর মাফিয়া’ বলেও অভিহিত করেন।
টুলুর মেয়ের রাজকীয় বিয়ে:
২০২৪ সালে ডিসেম্বরে মেয়ের বিয়ে দেন টুলু মণ্ডল। আর সেই মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান যেন রূপকথার গল্প। প্রায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট বসে, কে ছিলেন না! আরবাজ খান থেকে অঙ্কুশ হাজরা, টলিউড থেকে বলিউডের তারকার সমাহার ছিল সেখানে। প্রাসাদসম বিয়ের মন্ডপ। সেই এলাহি আয়োজন দেখে অনেকেই আড়ালে আবডালে বীরভূমের আম্বানি বলতে শুরু করেন। বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেন বলে খবর। এবার এখানেই টুলু মণ্ডল কতটা প্রভাবশালী তা স্পষ্ট।
সিউড়িতেই বসেছিল বিয়ের আসর। অতিথির তালিকায় ছিলেন, অঙ্কুশ হাজরা, দর্শনা বণিক, আরবাজ খান, জারিন খান, আফতাবের মতো অভিনেতারা। যা দেখে চোখ ছানাবড়া হয়েছিল বীরভূমবাসীর। মেয়ের বিয়ের আগে বিভিন্ন তারকারা ভিডিয়োয় শুভেচ্ছা বার্তা জানান-- দর্শনা বণিক, অঙ্কুশ হাজরা, প্রেম চোপড়া, জারিন খান, আরবাজ খান, যশবন্ত সুমিত গাঙ্গুলি। বলিউড গায়িকা মোনালি ঠাকুরের লাইভ পারফরম্যান্স হয়।
শুধু ব্যবসা নয়, সময়ের সঙ্গে টুলু মণ্ডলের নাম উঠে আসে জেলার রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলেও। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে তাঁর নাম সামনে এসেছে। গোরুপাচার মামলায় তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ২০২২ সালে একটি খুনের মামলায় তাঁকে গ্রেফতারও করেছিল বীরভূম পুলিস। পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক লেনদেন, পাথর ব্যবসা এবং অন্যান্য অভিযোগ নিয়েও তদন্ত হয়েছে।
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