Zee News Bengali
Birbhum Shocker: বীভৎস বীরভূম! 'টিউশন ক্লাসে'ই কিশোরীকে 'ধর্ষণ' ২ সহপাঠীর...

Birbhum teen raped by classmates: ওই কিশোরীকে বাকি দুজন কিশোর জানায় যে রাত ৮টার পরিবর্তে ৭টার সময় পড়াবেন শিক্ষক। সেইমতো কিশোরী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তাকে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 1, 2025, 05:09 PM IST
Birbhum Shocker: বীভৎস বীরভূম! 'টিউশন ক্লাসে'ই কিশোরীকে 'ধর্ষণ' ২ সহপাঠীর...
প্রতীকী ছবি

প্রসেনজিৎ মালাকার: ভয়ংকর! হাড়হিম! বীভৎস! ১৪ বছরের নাবালিকাকে 'ধর্ষণ' ২ সহপাঠীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরাও নাবালক। অভিযোগ, ওই  ২ নাবালক তাদের সহপাঠীকে ধর্ষণ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়িতে। 

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এক গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল তিনজন। শুক্রবার ওই কিশোরীকে বাকি দুজন কিশোর জানায় যে রাত ৮টার পরিবর্তে ৭টার সময় পড়াবেন শিক্ষক। সেইমতো কিশোরী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তাকে অভিযুক্ত ২ নাবালক জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিশোরী বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকজনকে সমস্ত বিষয়টি খুলে বলার পর সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। 

এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয় ওই দুই নাবালকে। ইতিমধ্যেই ওই নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। সোমবার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আজ ধৃত ২ নাবালককে তোলা হয় বীরভূমের সিউড়িতে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে পসকো আইনের ৪ ও ৬ নম্বর ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Tags:
Birbhum ShockerBirbhum incident
