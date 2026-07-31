/অফিসেই বসানো ছিল প্রিন্টিং মেশিন! বীরভূমে কোটি কোটি টাকার নকল ডিসিআর চালানের পর্দাফাঁস...

পিয়ালী মিত্র: বীরভূমের মহম্মদবাজার, নলহাটি-সহ পাথর খাদান এলাকায় বর্তমানে রয়েছে মোট ন’টি ডিসিআর গেট। অভিযোগ, তার মধ্যে সাতটি বছরের পর বছর নিয়ন্ত্রণ করতেন তথাকথিত ‘পাথর সম্রাট’ টুলু মণ্ডল। আর সেই গেট থেকেই সরকারি ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিপ্ট (ডিসিআর)-এর বদলে ইস্যু করা হতো নকল ডিসিআর। কীভাবে তৈরি হতো এই নকল ডিসিআর? কোথায় ছাপানো হতো? ছাপানোর পর কোথায় পাঠানো হতো? নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সেই ডিসিআর বইগুলোরই বা কী পরিণতি হয়েছে? এই সমস্ত প্রশ্নে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেছেন টুলু মণ্ডলের প্রাক্তন কর্মী জগন্নাথ দাস।
জগন্নাথের দাবি, মহম্মদবাজারের পার্কিং লটের একটি অফিসেই বসানো ছিল প্রিন্টিং মেশিন। সেখানেই নিয়মিত ছাপা হতো নকল ডিসিআর বই। এই কাজের জন্য আলাদা করে নিযুক্ত ছিলেন পাঁচজন কর্মী। তাঁদের মধ্যে কেউ ডিসিআর ছাপাতেন, কেউ বই বাইন্ডিংয়ের কাজ করতেন।
তার আরও দাবি, ডিসিআর বই ছাপানোর পর সেগুলো স্ট্যাম্প ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য অন্য একটি অফিসে পাঠানো হতো। এমনকি নির্বাচন চলাকালীন সময়েও নকল ডিসিআর বই ছাপার কাজ বন্ধ হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর।
সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর বিপুল পরিমাণ নকল ডিসিআর বই নষ্ট করে ফেলা হয়। জগন্নাথের দাবি, কিছু বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার কিছু বই অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে সেগুলোর আর কোনও হদিশ না মেলে।
উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে National Green Tribunal নির্দেশ দেয়, বীরভূমের একাধিক এলাকায় ব্যক্তিগত জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ পাথর খাদান বন্ধ করতে হবে। ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ ছিল, পরিবেশগত বিধি না মেনে বহু খাদান চলছিল, তাই সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
এরপর রাজ্য সরকার বিষয়টি পর্যালোচনা শুরু করে। একদিকে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান এবং সরকারের রাজস্ব—এই দুই বিষয়কে সামনে রেখেই বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কারণ, একযোগে সমস্ত খাদান বন্ধ করে দিলে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায়েও বড় ধাক্কা লাগতে পারত।
এই পরিস্থিতিতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং বীরভূম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে একটি নতুন ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। মহম্মদবাজার, নলহাটি, রামপুরহাট-সহ পাথর খাদান এলাকায় খাদান থেকে সরাসরি চালান বা রসিদ ইস্যু না করে, নির্দিষ্ট ডিসিআর গেটের মাধ্যমে পাথরবাহী গাড়ির নথিভুক্তিকরণ এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।
প্রথম দিকে এই ডিসিআর গেটগুলির দায়িত্বে ছিলেন সরকারি কর্মীরাই। কিন্তু কর্মীসংখ্যা কম হওয়ায় পুরো ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এরপর গেট পরিচালনার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে থেকে ডিসিআর গেটের দায়িত্ব পাইয়ে দেওয়া হয় টুলু মণ্ডলকে। তএরপর বীরভূমে মোট নয়টি ডিসিআর গেট টুলু হয়। তার মধ্যে ৭টি ডিসিআর গেট চালাতে টুলু। আর এই ডিসিআর গেটগুলিকে ঘিরেই পরবর্তীকালে ওঠে নকল ডিসিআর, রাজস্ব ফাঁকি এবং দুর্নীতির একাধিক গুরুতর অভিযোগ, যা এখন তদন্তের আওতায়।
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