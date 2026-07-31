Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অফিসেই বসানো ছিল প্রিন্টিং মেশিন! বীরভূমে কোটি কোটি টাকার নকল ডিসিআর চালানের পর্দাফাঁস...

অফিসেই বসানো ছিল প্রিন্টিং মেশিন! বীরভূমে কোটি কোটি টাকার নকল ডিসিআর চালানের পর্দাফাঁস...

Birbhum Stone Quarry Scam: বীরভূমের পাথর খাদানে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি! মহম্মদবাজারের অফিসে মেশিন বসিয়ে নিয়মিত ছাপা হতো নকল ডিসিআর, ভোটের পর পুড়িয়ে দেওয়া হলো নথি! 'পাথর সম্রাট' টুলু মণ্ডলের প্রাক্তন কর্মীর চাঞ্চল্যকর বয়ানে সরগরম রাজ্য রাজনীতি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:09 PM IST
অফিসেই বসানো ছিল প্রিন্টিং মেশিন! বীরভূমে কোটি কোটি টাকার নকল ডিসিআর চালানের পর্দাফাঁস...
Image Credit: পাথর খাদানে দুর্নীতির পর্দাফাঁস

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'STF সাংবাদিক সম্মেলন করবে, ওরাই বলবে', জঙ্গি গ্রেফতারে সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5