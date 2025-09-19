Birbhum student killing: সার্জিকাল ছুরি-কাঁচিতেই দেহ কেটে ৩ টুকরো! বীরভূমের নৃশংস ছাত্রী খুনে চাঞ্চল্যকর আপডেট...
Birbhum school teacher murdered student: ধৃত শিক্ষক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতেন বিয়ের জন্য। বলতেন,' তুই বড় হ! তারপর তোকে বিয়ে করব!'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখনও খোঁজ নেই দেহের নিম্নাংশের। বীরভূমের রামপুরহাটে নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ উদ্ধার কাণ্ডে এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সার্জিকাল ছুরি-কাঁচি দিয়েই কেটে টুকরো টুকরো ছাত্রীর দেহ! এমনটাই মনে করছে পুলিস। দেহ মোট ৩ টুকরো করা হয় বলে জানা গিয়েছে। খুনের পর ৩ টুকরো করে দেহ ভরা হয় বস্তায়।
প্রায় ২০ দিন নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার হয় সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ। ছাত্রী খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন স্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পাল। সহপাঠীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতেন বিয়ের জন্য। বলতেন,' তুই বড় হ! তারপর তোকে বিয়ে করব!' কিন্তু তাতে সাড়া না দিতেই আক্রোশে ওই ছাত্রীকে খুন করেন ধৃত শিক্ষক। এমনকি অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে কথাও বলতে দিতেন না ওই শিক্ষক।
এখন ছাত্রী খুনে ধৃত শিক্ষকের বাড়ি থেকে পুলিস ছুরি, কাঁচি, ব্যান্ডেজ উদ্ধার করেছে। যা থেকে পুলিসের অনুমান, দেহ কেটে টুকরো টুকরো করতে সার্জিকাল ছুরি-কাঁচি-ই ব্যবহার করে ধৃত। যদিও এখনও খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের খোঁজ মেলেনি। ধৃত শিক্ষকের বাড়িতে মিলেছে সেক্সটয়ও। ২৮ অগাস্ট টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি ওই ছাত্রী। রামপুরহাট থানায় মিসিং ডায়েরি করে পরিবার। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার গভীর রাতে রামপুরহাটের কালিডাঙা গ্রামের কাছে জলাজমি থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহাংশ।
প্রসঙ্গত, নৃশংস এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে মহিলা কমিশন। শনিবারই তারা রামপুরহাট আসছে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে। বৃহস্পতিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ জনতাও। মারধরও করা হয় প্রধান শিক্ষককে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে উত্তেজিত জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিস। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক দড়ি টানাটানিও শুরু হয়ে গিয়েছে।
