English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Birbhum student killing: সার্জিকাল ছুরি-কাঁচিতেই দেহ কেটে ৩ টুকরো! বীরভূমের নৃশংস ছাত্রী খুনে চাঞ্চল্যকর আপডেট...

Birbhum school teacher murdered student: ধৃত শিক্ষক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতেন বিয়ের জন্য। বলতেন,' তুই বড় হ! তারপর তোকে বিয়ে করব!' 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 19, 2025, 04:12 PM IST
Birbhum student killing: সার্জিকাল ছুরি-কাঁচিতেই দেহ কেটে ৩ টুকরো! বীরভূমের নৃশংস ছাত্রী খুনে চাঞ্চল্যকর আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখনও খোঁজ নেই দেহের নিম্নাংশেরবীরভূমের রামপুরহাটে নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ উদ্ধার কাণ্ডে এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। সার্জিকাল ছুরি-কাঁচি দিয়েই কেটে টুকরো টুকরো ছাত্রীর দেহ! এমনটাই মনে করছে পুলিস। দেহ মোট ৩ টুকরো করা হয় বলে জানা গিয়েছেখুনের পরটুকরো করে দেহ ভরা হয় বস্তায়

Add Zee News as a Preferred Source

প্রায় ২০ দিন নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার রাতে উদ্ধার হয় সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহছাত্রী খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন স্কুলের ভৌতবিজ্ঞানের শিক্ষক মনোজ কুমার পালসহপাঠীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষক ছাত্রীকে উত্যক্ত করতেন বিয়ের জন্যবলতেন,' তুই বড় হ! তারপর তোকে বিয়ে করব!' কিন্তু তাতে সাড়া না দিতেই আক্রোশে ওই ছাত্রীকে খুন করেন ধৃত শিক্ষক। এমনকি অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে কথাও বলতে দিতেন না ওই শিক্ষক।

এখন ছাত্রী খুনে ধৃত শিক্ষকের বাড়ি থেকে পুলিস ছুরি, কাঁচি, ব্যান্ডেজ উদ্ধার করেছে। যা থেকে পুলিসের অনুমান, দেহ কেটে টুকরো টুকরো করতে সার্জিকাল ছুরি-কাঁচি-ই ব্যবহার করে ধৃত। যদিও এখনও খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের খোঁজ মেলেনি। ধৃত শিক্ষকের বাড়িতে মিলেছে সেক্সটয়ও। ২৮ অগাস্ট টিউশন পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি ওই ছাত্রী। রামপুরহাট থানায় মিসিং ডায়েরি করে পরিবার। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার গভীর রাতে রামপুরহাটের কালিডাঙা গ্রামের কাছে জলাজমি থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর বস্তাবন্দি পচাগলা দেহাংশ

প্রসঙ্গত, নৃশংস এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ করেছে মহিলা কমিশন। শনিবারই তারা রামপুরহাট আসছে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে। বৃহস্পতিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ জনতাও। মারধরও করা হয় প্রধান শিক্ষককে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে উত্তেজিত জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়ে পুলিস। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক দড়ি টানাটানিও শুরু হয়ে গিয়েছে। 

আরও পড়ুন, Dharmasthala Mass Burial Case: চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেও ঢাকা গেল না 'গন্ধ'! ধর্মস্থলে মিলল বহু মাথার খুলি! সবই... 'গণকবর' মামলায় বড় আপডেট...

আরও পড়ুন, Lullaby To Death: শকিং! ঘুমপাড়ানি গানে ৩ বছরের মেয়ে কোলে ঘুমিয়ে পড়তেই, মা ছুড়ে ফেলল লেকের জলে... কারণ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Birbhum student killingBirbhumStudent MurderTeacher
পরবর্তী
খবর

Howrah: ধার ছিল ৫ লাখ, কিন্তু শোধ চাইছিল ২৫ লাখ! অসহ্য চাপ আর অত্যাচারে হাওড়ার যুবক অকালেই...
.

পরবর্তী খবর

Neeraj Chopra World Championships: আটে শেষ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায়, ৭ বছরে এই প্র...