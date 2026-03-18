Anubrata Mondal: প্রার্থী কাজল শেখ, তালিকায় নেই কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ: বীরভূমের রাঢ়ভূমিতে প্রভাব কমছে 'জেল ফেরত' অনুব্রতর?

Anubrata Mondal: প্রার্থী কাজল শেখ, তালিকায় নেই কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ: বীরভূমের রাঢ়ভূমিতে প্রভাব কমছে 'জেল ফেরত' অনুব্রতর?
Birbhum TMC Candidate: বীরভূমের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ হতেই জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক গুঞ্জন। দীর্ঘদিন ধরে জেলা রাজনীতিতে সক্রিয় এই নেতার প্রার্থী না হওয়া নিয়ে নানা মহলে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা।
প্রসেনজিৎ মালাকার: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার ২৯১ আসনে দলীয় প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর সেই প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায়, এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে কাজল শেখকে। বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা আসনে প্রার্থী কাজল শেখ। কিন্তু প্রার্থীতালিকায় নেই অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বিকাশ রায় চৌধুরী। আর তারপরই বীরভূম রাজনীতিতে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা।
নাম নেই বিকাশ রায় চৌধুরীর!
বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম বলিষ্ঠ নেতা ও সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর নাম এবার দলীয় প্রার্থী তালিকায় নেই। তাঁর জায়গায় সিউড়ি আসনে প্রার্থী করা হয়েছে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। প্রার্থীতালিকায় বিকাশ রায় চৌধুরীর নাম না থাকাতেই জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক গুঞ্জন। দীর্ঘদিন ধরে জেলা রাজনীতিতে সক্রিয় এই নেতার প্রার্থী না হওয়া নিয়ে নানা মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।
বিকাশ রায় চৌধুরী একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া অতীতে দু’বার জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদও সামলেছেন তিনি। জেলার সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও নিজের কেন্দ্র সিউড়ি থেকে এবার লড়াইয়ের সুযোগ না পাওয়ায় বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই।
কী বলছেন বিকাশ রায় চৌধুরী?
যদিও এই বিষয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ বিকাশ রায় চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে বিকাশ রায় চৌধুরী জানান, তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী। দল তাঁকে যে দায়িত্ব দেবে, তিনি সেই দায়িত্বই পালন করবেন। আর প্রার্থী না করা নিয়ে তিনি বলেন, এটি সম্পূর্ণ দলের সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি, তিনি দাবি করেন, কাজল শেখ বা অন্য কোনও নেতার সঙ্গে তাঁর কোনও দূরত্ব নেই।
জেলায় প্রভাব কমছে অনুব্রত মণ্ডলের?
কিন্তু সূত্রের খবর, জেলা রাজনীতিতে বিকাশ রায় চৌধুরী অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। সেখানে এবার তাঁকে প্রার্থী না করে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে বিকাশ রায় চৌধুরীর নাম তালিকায় না থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে যে, জেলা রাজনীতিতে কি তবে এবার অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাব কমছে? সেইসঙ্গে প্রভাব কমছে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ শিবিরেরও?
প্রসঙ্গত, গরু চুরি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। দীর্ঘ দেড় বছরের উপর কারাবাসের পর ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে জেলমুক্তি ঘটে অনুব্রত মণ্ডলের। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলে আর কোনও বড় পদ পাননি। কারাবাসের সময়েই হারিয়েছেন জেলা সভাপতির পদ। বীরভূম জেলার মাথায় দায়িত্বে বসানো হয় তৃণমূলের একটি কোর কমিটিকে। যদিও সেখানে কাজল শেখের একচ্ছত্র ক্ষমতা নয়।
'পদের মায়া করি না'
এহেন পরিস্থিতিতে বীরভূম তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে একবার বলতেও শোনা যায় যে, 'পদের মায়া করি না, পদ না পেলে অম্বল হয়ে যাবে এমনটা নয়।' তারপর বীরভূমের ইলামবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনে ফের স্বমূর্তিতে ধরা দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। বলেছিলেন, “চড় মেরে বুঝিয়ে দাও, ৬০ হাজার ভোটে লিড দিতে হবে।” তবে এবার প্রার্থীতালিকায় যেন অন্য গন্ধ পাচ্ছেন রাজনীতিবিদরা।
