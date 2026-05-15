/Kajal Sheikh TMC Leader: বিগ ব্রেকিং: বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা কাজল শেখ, দল হারল কেন? প্রকাশ্যে ভয়ংকর কারণ

Kajal Sheikh on TMC defeat West Bengal Assembly Election 2026:
প্রবীর চক্রবর্তী: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ঘাসফুল শিবিরের ভরাডুবি। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত তৃণমূল। ৪ মে ফলাফল রেজাল্ট বেরনোর দিন থেকেই ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তৃণমূলের। এই নিয়ে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন হাইকোর্টে। হারের পর তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের সুর সপ্তমে। জেলা থেকে রাজ্য মায় সাংসদদের ফেসবুক পোস্টও ব্ড়ম্বনায় ফেলছে দলকে। কে দায়ী হারের জন্য? অভিষেক না আইপ্যাক-- এই নিয়ে বিতর্ক আর অভিযোগ যখন চরমে, ঠিক তখনই বীরভূম জেলায় দলের শোচনীয় ফলাফল এবং ভোট-পরবর্তী হিংসায় এক তৃণমূল নেতার খুনের ঘটনায় এবার সরাসরি দলের একাংশকে কাঠগড়ায় তুললেন হাসনের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তাঁর সাফ কথা, 'তৃণমূলকে সরিয়েছে তৃণমূলই। দলের কোর কমিটিই সরকারের পতনের কারণ।'
নানুরে রক্তপাত
ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই বীরভূমের নানুর, কীর্ণাহার-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে। নানুরের সন্তোষপুর গ্রামে আবির শেখ নামে এক তৃণমূল নেতাকে গলা কেটে খুনের ঘটনায় শিউরে উঠেছে জেলাবাসী। হামলায় গুরুতর জখম হন বুথ সভাপতি চান্দু শেখও। কিন্তু এই বাইরের শক্তির চেয়েও দলের ভেতরের শত্রুরাই দলকে বেশি বিঁধছে বলেই তিনি অভিযোগ করেন।
কোর কমিটির ব্যর্থতা
বীরভূমের নির্বাচনী পাটিগণিত উল্টে যাওয়ার জন্য কাজল শেখ সরাসরি জেলা কোর কমিটিকে দায়ী করেছেন। উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে যে কোর কমিটির ওপর জেলার ভার ছিল, তার অন্যতম সদস্য কাজল নিজেও। তবে তাঁর অভিযোগ—
কোর কমিটির ব্যর্থতা: কমিটির সদস্যদের গাফিলতি ও পরিকল্পনার অভাবেই জেলায় আসন সংখ্যা ১০ থেকে কমে ৫-এ ঠেকেছে।
অন্তর্ঘাত: কাজল স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, দলের মধ্যে 'গদ্দার' ঢুকে আছে যারা তৃণমূলের খেয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে।
শীর্ষ নেতৃত্বের দায়: তাঁর দাবি, পরাজয়ের নেপথ্যে শুধু জেলা নয়, বরং রাজ্য স্তরের ‘শীর্ষ নেতৃত্ব’ জড়িত। কারও নাম না নিলেও তাঁর ইঙ্গিত যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের দিকে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।
কেন এই বিপর্যয়?
কাজল শেখ মনে করেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে দল যেভাবে একজোট ছিল, বিধানসভায় সেই সংহতি ছিল না। তিনি মনে করেন তৃণমূল যে শক্তিশালী জায়গায় ছিল, তাতে বাইরের কোনও শক্তি তৃণমূলকে হারাতে পারত না। তৃণমূলের একটা অংশ দলের সঙ্গে বেইমানি করেছে।
যারা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ হত্যা করছে এবং দলবদল করে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন তিনি।
দলের অন্দরে চওড়া হচ্ছে ফাটল?
কেবল বীরভূম নয়, কাজল শেখের এই বিদ্রোহের সুর রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের অন্যান্য নেতাদের গলাতেও । নির্বাচনে হারের পর একাধিক নেতা মুখ খুলতে শুরু করেছেন:
মণিরুল ইসলাম ও কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী: এঁরা সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন দলের হারের জন্য এবং অভিষেকের একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন।
বহিষ্কৃত তৃণমূলের মুখপাত্র ঋজু দত্ত ও কোহিনুর মজুমদার : ভোটে হারের পর সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং এই সমগ্র পরাজয়ের জন্য আইপ্যাকের কাছে দলের বিকিয়ে যাওয়াকেই হারের কারণ বলে মনে করে ক্য়ামেরার সামনে মুখ খোলেন। আর তারপরেই তাঁদের দলবিরোধী কাজের জন্য ৬ বছরের জন্য তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড করে দল।
অন্তর্ঘাত নাকি ক্ষমতার লড়াই?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর থেকেই বীরভূমে তৃণমূলের ক্ষমতার রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল। কাজল শেখের লড়াকু ভাবমূর্তি কিন্তু কেষ্ট মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে দলের একটি গোষ্ঠীর ‘নিষ্ক্রিয়তা’-- এই দ্বৈরথেই লাভবান হয়েছে বিজেপি। জেলায় ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে বিজেপি জয়লাভ করায় বীরভূম এখন কার্যত গেরুয়া শিবিরের শক্ত ঘাঁটি।
২০২৬-এর নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য শুধু ক্ষমতা হারানো নয়, বরং দলের আদর্শেও ভাঙনেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। কাজল শেখ যেভাবে নিজের দলের নেতৃত্ব ও কোর কমিটিকে ‘গদ্দার’ বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন, তাতে স্পষ্ট যে আগামী দিনে বীরভূমের রাজনীতিতে বড় কোনও রদবদল ঘটতে চলেছে।
অন্যদের মতো দল কি এই ‘বিদ্রোহী’ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, নাকি কাজল শেখের অভিযোগের ভিত্তিতে ‘অন্তর্ঘাত’ তত্ত্ব মেনে নিয়ে আত্মবিশ্লেষণে বসবে? এই প্রশ্নের উত্তরই ঠিক করে দেবে বীরভূমে ঘাসফুলের ভবিষ্যৎ। আপাতত, কাজল শেখের এই মন্তব্য তৃণমূলের ক্ষতকে আরও বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য।
