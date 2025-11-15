Birbhum Incident: বাড়ি ঢোকার মুখে তরুণীকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি, ঘটনাস্থলেই...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 15, 2025, 11:34 PM IST
প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের নলহাটিতে হাড়হিম করা ঘটনা। যুবতীকে লক্ষ্য করে পর পর ৪টি গুলি। গুলিতে গুরুতর জখম যুবতীকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ যুবতীর নাম সীমা খান। অভিযোগের তির যুবতীর স্বামীর দিকে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ যুবতী একটি বিউটি পার্লারের মালিক। আজ তিনি বিউটি পার্লার বন্ধ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। সেই সময় তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর চারটি গুলি করা হয়। একটি গুলি লাগে বুকে, দুটি গুলি লাগে হাতে, একটি কোমরে।

গুলিবিদ্ধ সীমা খানের বাড়ি বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কয়ালপাড়ায়। নলহাটির পেকুরতলা এলাকায় তার একটি বিউটিপার্লার আছে। সেই বিউটিপার্লার বন্ধ করে আজ তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ঢোকার মুখে দরজার কাছে তাকে লক্ষ করে চারটি গুলি ছোড়া হয়।

পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, যুবতীর স্বামীর রাজু খানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের অবনতির কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। পুলিস মহিলার স্বামী রাজু খানকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিস।

