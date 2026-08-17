/জুটমিলের কোয়ার্টারে বসেই দেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা!এসটিএফের জালে বিড়লাপুরের যুবক

অশোক মান্না: সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা চালানোর অভিযোগ। শেখ সফিক নামে একজনকে গ্রেফতার কর বেঙ্গল STF। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার বিড়লাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শেখ সফিক নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।
কীভাবে দেশ বিরোধী প্রচার? পুলিস সূত্রে খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডা চালানোর অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বিড়লাপুর জুটমিলের কোয়ার্টারে স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে গত প্রায় ১০ বছর ধরে বসবাস করছিলেন শেখ সফিক। জুটমিলে তিনি গত প্রায় দুই বছর ধরে কাজ করছিলেন বলে স্থানীয়দের দাবি।
জানা গিয়েছে, গতকাল দুপুর আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বেঙ্গল STF-এর একটি দল বিড়লাপুর জুটমিলের কোয়ার্টারে হানা দেয়। এরপর কোয়ার্টারের ১৬৯ নম্বর ঘর থেকে শেখ সফিককে গ্রেফতার করা হয়।
তিনতলা আবাসনের ওই কোয়ার্টার থেকেই তাকে আটক করে STF আধিকারিকরা। কী ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা কার্যকলাপের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে ওই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে STF।
অন্যদিকে, আইএসআই চর সন্দেহে ফের আরও এক যুবককে গ্রেফতার করল এসটিএস। রবিবার দিনহাটা দুই ব্লকের নাজিরহাটের দীঘলটারি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ওই যুবকের নাম মিঠু রহমান। সোমবার এই মিঠু রহমানকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি চরবৃত্তি ছাড়াও জালনোট পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তিন জনকে এসটিএফ গ্রেফতার করেছে। এই তিনজনের মধ্যে দিনহাটার থরাইখানা এলাকার রশিদুল হককে গ্রেপ্তার করে। এবার একই অভিযোগে নতুন করে গ্রেফতার করা হয় মিঠু রহমানকে।
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