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জুটমিলের কোয়ার্টারে বসেই দেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা!এসটিএফের জালে বিড়লাপুরের যুবক

Nodakhali Arrest: গতকাল দুপুর আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ বেঙ্গল STF-এর একটি দল বিড়লাপুর জুটমিলের কোয়ার্টারে হানা দেয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 17, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:13 PM IST
জুটমিলের কোয়ার্টারে বসেই দেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা!এসটিএফের জালে বিড়লাপুরের যুবক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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