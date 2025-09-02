Jalpaiguri: ঘুটঘুটে অন্ধকারে জন্মদিন সেলিব্রেশন! হাতেনাতে যুগল ধরা পড়তেই বেরিয়ে এল আসল সত্যি...

Jalpaiguri: ঘুটঘুটে অন্ধকারে জন্মদিন সেলিব্রেশন! হাতেনাতে যুগল ধরা পড়তেই বেরিয়ে এল আসল সত্যি...
Jalpaiguri: রাতের নির্জন এলাকায় জন্মদিন সেলিব্রেশন করতে যায় বিবাহিত যুবক-যুবতী। এলাকাবাসীরা হাতেনাতে ধরতেই বেরিয়ে আসল সত্য়ি। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ধরনের পরকীয়ার ছবি দেখা যায় এলাকায়।
প্রদ্যুৎ দাস: রাতের অন্ধকারে রাস্তার ধারে নির্জন এলাকায় জন্মদিনের কেক কাটতে গিয়ে যা ঘটল! ঘটনায় জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভাইরাল ভিডিয়ো। ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালে পরে পরে পুলিস দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
কী এমন হল? পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসে গ্রামের নির্জন এলাকায় রাতের অন্ধকারে জন্মদিন পালন করতে গিয়ে বিপাকে যুগল। হাতেনাতে ধরা পড়ল ধুপগুড়ি শহরের বিবাহিত যুবক যুবতী। গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শেষে পুলিসের হাতে তুলে দিল গ্ৰামবাসীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধুপগুড়ির দঃ গোসাইর হাটের পটলের স্কুল সংলগ্ন এলাকায়।
এলাকাবাসীরা জানান দুই যুবক যুবতী অন্ধকারে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল। প্রথমে যুবককে জিজ্ঞাসা করতেই যুবতীকে রেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার সময় ধান ক্ষেতে বাইক-সহ পড়ে যায় যুবক। পরে গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করে। প্রথমে তারা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেয়। কিন্তু পরিচয় পত্র চাইলেই হিমশিম খায় যুবক যুবতী। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে যুবতীর স্বামী।
এরপর যুবতীর স্বামী অভিযুক্ত যুবককে উত্তম মধ্যম দেওয়া শুরু করলে গ্ৰামবাসীরা যুবককে বাঁচায়। যদিও যুবতী জানায় সে যুবককে ভালোবাসে। যুবক জানায়, আমরা জন্মদিন পালন করতে এদিকে এসেছি। এলাকাবাসীর প্রশ্ন রাতের অন্ধকারে কেউ জন্মদিন পালন করে?সেটার জন্য অনেক জায়গায় রয়েছে। যুবতীর স্বামীকে বলতে শোনা যায় তুই বন্ধু হয়ে আমার এই সর্বনাশ করতে পারলি? ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধূপগুড়ি থানার পিংক পুলিস এবং গৃহবধূর স্বামী-সহ তিনজনকে থানায় নিয়ে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই ধরনের পরকীয়ার ছবি দেখা যায় এলাকায়। এতে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি তাদের।
