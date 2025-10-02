Durga Puja 2025: টাকির ইছামতীতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরায় বিসর্জন, এবারও মিলল না দুই বাংলা

Durga Puja 2025: টাকির ইছামতীতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রহরায় বিসর্জন, এবারও মিলল না দুই বাংলা
Durga Puja 2025: এবার বাংলাদেশের দিকে কোন ঠাকুরের নৌকা দেখা না গেলেও বেশ কয়েকটি ঠাকুরের নৌকা দেখা যায় ভারতের টাকির ইছামতীর দিকে
বিমল বসু: দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগণার টাকিতে বিজয় দশমীর দিন বিকেলে ইছামতী নদীতে প্রতিমা ভাসান উপলক্ষে দুইবাংলা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। ইছামতীর এক পারে ভারতের টাকি আর এক পারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, শ্রীপুর। এই মিলনকে কেন্দ্র করে এক সময় নদীর দুই পাড়ে মানুষের ঢল নামতো। বাহিরে থেকে হাজার হাজার মানুষ আসতো এই বিসর্জন দেখতে। এবার তার ব্যতিক্রম।
কয়েক বছর আগে এই বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সীমান্ত শিথিল হওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশের ফলে দুই বাংলার মিলন বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবছরও দুই বাংলার মিলনও বন্ধ। তবে দুই বাংলার প্রশাসন এক জায়গায় বসে ঠিক করে কেউ কারোর সীমানায় যেতে পারবে না তাই নদীর মাঝ বরাবর নৌকা দিয়ে সীমারেখা টানা হয়।
আরও পড়ুন- বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?
আরও পড়ুন-৬ না, ৭ অক্টোবর কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? শুভ মুহূর্ত কখন? কখন পড়ছে পূর্ণিমা তিথি?
এবার বাংলাদেশের দিকে কোন ঠাকুরের নৌকা দেখা না গেলেও বেশ কয়েকটি ঠাকুরের নৌকা দেখা যায় ভারতের টাকির ইছামতীর দিকে। বৃষ্টির কারণে অনেকেই ঠাকুর নদীতে নৌকায় নামাতে না পারায় তারা সকাল সকাল বিসর্জন দিয়ে দেয়। তবে ঠাকুর ছাড়া অনেকেই নৌকা ভাড়া করে ইছামতীতে নেমে বিসর্জনের উৎসবে মাতেন। বহু মানুষ ভাসান দেখতে নদীর পাড়ে ভিড় জমান। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কড়া নজরদারীতে বিসর্জন শেষ হয় টাকীর ইছামতীর ভাসান। তবে এবারের লক্ষ্যনীয় বিষয় হল ভাসানে মিলল না দুই বাংলা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)