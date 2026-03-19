  BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?

BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?

West Bengal BJP 2nd Candidate List 2026: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 19, 2026, 05:55 PM IST
BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?
বিজেপির প্রার্থী তালিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল আগেই। এই তালিকায় মোট ১৪৪ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। 

১৯ মার্চ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করেছে । নয়াদিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয় ।

মাননীয় শ্রী নীতিন নবীনের সভাপতিত্বে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং-এর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে এই নামগুলো অনুমোদিত হয়েছে ।

প্রার্থী তালিকার প্রধান নামগুলো নিচে দেওয়া হলো: দ্বিতীয় তালিকার উল্লেখযোগ্য প্রার্থী:

মাথাভাঙা (SC): শ্রী নিশীথ প্রামাণিক 

নোয়াপাড়া: শ্রী অর্জুন সিং 

ব্যারাকপুর: শ্রী কৌস্তভ বাগচী 

মানিকতলা: শ্রী তাপস রায় 

সোনারপুর দক্ষিণ: শ্রীমতী রূপা গাঙ্গুলী 

এন্টালি: শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল 

এগরা: শ্রী দিব্যেন্দু অধিকারী 

হিঙ্গলগঞ্জ (SC): শ্রীমতী রেখা পাত্র 

অঞ্চলভিত্তিক কিছু প্রার্থীর তালিকা:

বিধানসভা কেন্দ্র      প্রার্থীর নাম      

মেকলিগঞ্জ (SC)          শ্রী দধিরাম রায় 

জলপাইগুড়ি                 শ্রী অনন্ত দেব অধিকারী 

দার্জিলিং                     শ্রী নোমান রাই 

নবদ্বীপশ্রী                  শ্রুতি শেখর গোস্বামী 

কৃষ্ণনগর দক্ষিণ                শ্রী সাধন ঘোষ 

রানাঘাট দক্ষিণ                 (SC)ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস 

গাইঘাটা (SC)                  শ্রী সুব্রত ঠাকুর 

বিধাননগর                     ডঃ শরদ্বত মুখোপাধ্যায় 

কসবা                             শ্রী সন্দীপ ব্যানার্জী 

টালিগঞ্জ                         শ্রীমতী পাপিয়া (দে) অধিকারী 

বেহালা পশ্চিম              ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ 

জোড়াসাঁকো                       শ্রী বিজয় ওঝা 

শ্যামপুর                            ডঃ হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় 

বাঁকুড়া                         শ্রী নীলাদ্রি শেখর দানা 

রামপুরহাট                শ্রী ধ্রুব সাহা 

মেখলিগঞ্জ (তপশিলি জাতি) ,দধিরাম রায় 
মাথাভাঙা (তপশিলি জাতি) ,নিশীথ প্রামাণিক 
মাদারিহাট (তপশিলি উপজাতি) ,লক্ষ্মণ লিম্বু 
ধূপগুড়ি (তপশিলি জাতি) ,নরেশ চন্দ্র রায় 
ময়নাগুড়ি (তপশিলি জাতি) ,কৌশিক রায় 
জলপাইগুড়ি (তপশিলি জাতি) ,অনন্ত দেব অধিকারী 
মাল (তপশিলি উপজাতি) ,শুক্রা মুণ্ডা 
কালিম্পং ,ভরত ছেত্রী 
দার্জিলিং ,নোমান রাই 
কার্শিয়াং ,সোনম লামা 
চোপড়া ,শঙ্কর অধিকারী 
ইটাহার ,সবিতা বর্মন 
হরিশচন্দ্রপুর ,রতন দাস 
বৈষ্ণবনগর ,রাজু কর্মকার 
ফারাক্কা ,সুনীল চৌধুরী 
সামসেরগঞ্জ ,ষষ্ঠী চরণ ঘোষ 
জঙ্গিপুর ,চিত্ত মুখোপাধ্যায় 
সাগরদিঘি ,তাপস চক্রবর্তী 
রানীনগর ,রাণা প্রতাপ সিংহ রায় 
নবগ্রাম (তপশিলি জাতি) ,দিলীপ সাহা 
খড়গ্রাম (তপশিলি জাতি) ,মিতালী মাল 
বড়ঞা (তপশিলি জাতি) ,সুখেন কুমার বাগদী 
কান্দি ,গার্গী দাস ঘোষ 
ভরতপুর ,অনামিকা ঘোষ 
তেহট্ট ,সুব্রত কবিরাজ 
নাকাশিপাড়া ,শান্তনু দে 
চাপড়া ,সৈকত সরকার 
নবদ্বীপ ,শ্রুতি শেখর গোস্বামী 
কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ,সাধন ঘোষ 
কৃষ্ণগঞ্জ (তপশিলি জাতি) ,সুকান্ত বিশ্বাস 
রানাঘাট দক্ষিণ (তপশিলি জাতি) ,অসীম কুমার বিশ্বাস 
বনগাঁ উত্তর (তপশিলি জাতি) ,অশোক কীর্তনিয়া 
বনগাঁ দক্ষিণ (তপশিলি জাতি) ,স্বপন মজুমদার 
গাইঘাটা (তপশিলি জাতি) ,সুব্রত ঠাকুর 
স্বরূপনগর (তপশিলি জাতি) ,তারক সাহা 
হাবড়া ,দেবদাস মণ্ডল 
অশোকনগর ,সময় হীরা 
বীজপুর ,সুদীপ্ত দাস 
জগৎদল ,রাজেশ কুমার 
নোয়াপাড়া ,অর্জুন সিং 
ব্যারাকপুর ,কৌস্তভ বাগচী 
খড়দহ ,কল্যাণ চক্রবর্তী 
কামারহাটি ,অরূপ চৌধুরী 
দমদম ,অরিজিৎ বক্সী 
রাজারহাট নিউ টাউন ,পীযূষ কানোড়িয়া 
বিধাননগর ,শরদ্বত মুখোপাধ্যায় 
রাজারহাট গোপালপুর ,তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি 
বারাসত ,শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
হাড়োয়া ,ভাস্কর মণ্ডল 
মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি) ,রুদ্রেন্দ্র পাত্র 
সন্দেশখালি (তপশিলি উপজাতি) ,সনৎ সরদার 
বসিরহাট দক্ষিণ ,সুরজ (শৌর্য) ব্যানার্জি 
হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি) ,রেখা পাত্র 
গোসাবা (তপশিলি জাতি) ,বিকর্ণ নস্কর 
সাগর ,সুমন্ত মণ্ডল 
কুলপি ,অবনী নস্কর 
মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি) ,মল্লিকা পাইক 
জয়নগর (তপশিলি জাতি) ,আলোক হালদার 
বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি) ,টুম্পা সরদার 
ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি) ,প্রশান্ত বায়েন 
বারুইপুর পশ্চিম ,বিশ্বজিৎ পাল 
মগরাহাট পশ্চিম ,গৌর সুন্দর ঘোষ 
সাতগাছিয়া ,অগ্নিশ্বর নস্কর 
সোনারপুর দক্ষিণ ,রূপা গাঙ্গুলী 
ভাঙড় ,জয়ন্ত গায়েন 
কসবা ,সন্দীপ ব্যানার্জি 
যাদবপুর ,শর্বরী মুখোপাধ্যায় 
টালিগঞ্জ ,পাপিয়া (দে) অধিকারী 
বেহালা পূর্ব ,সুনীল মহারাজ 
বেহালা পশ্চিম ,ইন্দ্রনীল খাঁ 
মহেশতলা ,তমনাথ ভৌমিক 
বালিগঞ্জ ,শতরুপা 
এন্টালি ,প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল 
বেলেঘাটা ,পার্থ চৌধুরী 
জোড়াসাঁকো ,বিজয় ওঝা 
শ্যামপুকুর ,পূর্ণিমা চক্রবর্তী 
মানিকতলা ,তাপস রায় 
কাশীপুর-বেলগাছিয়া ,রিতেশ তিওয়ারি 
বালি ,সঞ্জয় সিং 
সাঁকরাইল (তপশিলি জাতি) ,বর্ণালী ঢালি 
উলুবেড়িয়া উত্তর (তপশিলি জাতি) ,চিরণ বেরা 
শ্যামপুর ,হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় 
বাগনান ,প্রেমাংশু রাণা 
উদয়নারায়ণপুর ,প্রভাকর পণ্ডিত 
জগৎবল্লভপুর ,অনুপম ঘোষ 
শ্রীরামপুর ,ভাস্কর ভট্টাচার্য 
চাঁপদানি ,দিলীপ সিং 
বলাগড় (তপশিলি জাতি) ,সুমনা সরকার 
পাণ্ডুয়া ,তুষার কুমার মজুমদার 
চণ্ডীতলা ,দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় 
জাঙ্গিপাড়া ,প্রসেনজিৎ বাগ 
ধনেখালি (তপশিলি জাতি) ,বর্ণালী দাস 
নন্দকুমার ,নির্মল খাঁড়া 
ভগবানপুর ,শান্তনু প্রামাণিক 
খেজুরি (তপশিলি জাতি) ,সুব্রত পাইক 
এগরা ,দিব্যেন্দু অধিকারী 
পিংলা ,স্বাগতা মান্না 
বাঘমুণ্ডি ,রহিদাস মাহাতো 
পুরুলিয়া ,সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় 
বাঁকুড়া ,নীলাদ্রি শেখর দানা 
বিষ্ণুপুর ,শুক্লা চট্টোপাধ্যায় 
খণ্ডঘোষ (তপশিলি জাতি) ,গৌতম ধারা 
বর্ধমান দক্ষিণ ,মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র 
কালনা (তপশিলি জাতি) ,সিদ্ধার্থ মজুমদার 
পূর্বস্থলী উত্তর ,গোপাল চট্টোপাধ্যায় 
মঙ্গলকোট ,শিশির ঘোষ 
গলসি (তপশিলি জাতি) ,রাজু পাত্র 
রানিগঞ্জ ,পার্থ ঘোষ 
লাভপুর ,দেবাশীষ ওঝা 
রামপুরহাট ,ধ্রুব সাহা 
মুরারই ,রিঙ্কি ঘোষ

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:প্রথম তালিকায় বদল: বিষ্ণুপুর (SC - ১৪৬ নং কেন্দ্র) আসনে  শ্রী বিশ্বজিৎ খাঁ-কে প্রার্থী করা হয়েছে ।

বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী: জয়পুর (২৪১ নং কেন্দ্র) আসনে শ্রী বিশ্বজিৎ মাহাতো-কে বিজেপি সমর্থন জানিয়েছে । এই তালিকাটি বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সদর দফতর ইন-চার্জ অরুণ সিং-এর পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে ।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

