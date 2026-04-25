  West Bengal Assembly Election 2026: ভোট দিলেই ৩০০০ টাকা- আর্থিক প্রলোভনের টোপে আধার-ভোটার তথ্য সংগ্রহ বিজেপির, ধুন্ধুমার

BJP alleged collecting Aadhaar Voter information in name of Annapura Bhandar: বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো ও আর্থিক প্রলোভন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, বলা হয় যে বিজেপিকে ভোট দিলেই ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে’র ৩০০০ টাকা দেওয়া হবে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 25, 2026, 05:18 PM IST
বিজেপির অন্নপূর্ণা ভান্ডারে ৩০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

বিধান সরকার: বিজেপিকে ভোট দিলেই পাওয়া যাবে 'অন্নপূর্ণা ভান্ডারে'র ৩০০০ টাকা! এমনটাই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই তিন হাজার টাকার অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির চুঁচুড়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে।

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো ও আর্থিক প্রলোভন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগের সমর্থনে জনসংযোগ করতে গিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা হুগলি জেলা সংশোধনাগার সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের কাছ থেকে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। 

অভিযোগ, তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে বিজেপিকে ভোট দিলে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পের আওতায় ৩০০০ টাকা দেওয়া হবে। এই বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, প্রতিবাদের জেরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ মারমুখী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয়দের দিকে তেড়ে যান। ঘটনাটি স্থানীয়রা মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করেন। নির্বাচনের মুখে এমন অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ, এর আগে বিশ্বকর্মা যোজনার ফর্ম ফিলআপ করিয়ে এক লাখ টাকা বেকার যুবকদের দেওয়ার কথা বলেছিল বিজেপি। সেটা পাওয়া যায়নি। ভোট এলেই ভাঁওতা দেয় বিজেপি। বিজেপির যদিও দাবি, ক্ষমতায় এলে ইশতেহারে বলা সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে বিজেপি।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

