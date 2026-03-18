English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থী লাভলিতে লাভ না ক্ষতি সোনারপুর দক্ষিণে? ঘোষণার পরদিনই বড় দলবদল

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থী লাভলিতে লাভ না ক্ষতি সোনারপুর দক্ষিণে? ঘোষণার পরদিনই বড় দলবদল

West Bengal Assembly Election 2026: প্রার্থী ঘোষণার পরই শক্তিবৃদ্ধি। বিজেপি নেতা-সহ ৩০ থেকে ৩৫ কর্মী যোগদান করল তৃণমূল। রাজপুর টাউন তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে লাভলী মৈত্র নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 18, 2026, 10:51 AM IST
তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি লাভলি কেন্দ্রে

তথাগত চক্রবর্তী: প্রার্থী ঘোষণার পরই বিরোধী শিবিরে ভাঙন। তৃণমূলে যোগদানের ঢল সোনারপুর দক্ষিণে। মঙ্গলবার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন লাভলী মৈত্র। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই ব্যাপক শক্তি বাড়াল তৃণমূল। বিজেপি ও সিপিএম থেকে বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

রাজপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে এই যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন লাভলী মৈত্র। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ওপর ভরসা রেখেই এই যোগদান। আগামী দিনে আরও অনেকে তৃণমূলে যোগ দেবেন বলেও আশাবাদী তিনি। যোগদানকারী সকলকে স্বাগত জানান তৃণমূল প্রার্থী। 

অন্যদিকে,  বিজেপির বুথ সভাপতি নিরুপম রায় দাবি করেন, প্রায় ৩০-৩৫ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি। বাম কর্মী শেখর মান্নাও বলেন, এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী দিনে আরও কাজ করতে চান, সেই কারণেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর রাতেই দেওয়াল লিখনে নেমে পড়লেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফিরদৌসী বেগম। তিনবারের বিধায়ক এবার চতুর্থবারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী তিনি। তাঁর দাবি, প্রতিবারই তাঁর জয়ের ব্যবধান বেড়েছে, এবারও সেই লিড আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী। ফিরদৌসী বেগম জানান, ২০১১ সাল থেকেই তিনি মানুষের পাশে রয়েছেন। দল তাকে প্রার্থী করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

নির্বাচনী প্রচারে নেমেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, একটি বিশেষ দলের হয়ে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন নয়, যেন নির্যাতন কমিশন।' তবে শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দেবেন বলে আশাবাদী তিনি। এদিন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার সারেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের পৌরপিতা বরুণ দাসসহ অন্যান্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Sonarpur SouthLovely MaitraTMCtrinamool congressBJPCPMWest Bengal Politics
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

