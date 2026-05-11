BJP Bengal Fish and Rice Festival: বাংলায় মাছ ছিল, আছে, থাকবে- মাস্টারস্ট্রোক 'মাছ-ভাত উৎসব', তৃণমূলকে স্টেপ-আউট করে বাউন্ডারির বাইরে ফেলল 'বাঙালি' বিজেপি

BJP Bengal Fish and Rice Festival: বাংলায় মাছ ছিল, আছে, থাকবে- মাস্টারস্ট্রোক 'মাছ-ভাত উৎসব', তৃণমূলকে স্টেপ-আউট করে বাউন্ডারির বাইরে ফেলল 'বাঙালি' বিজেপি
BJP Bengal Fish and Rice Politics: বিজেপি 'কতটা বাঙালি', সেই প্রমাণে মাস্টারস্ট্রোক বিজেপির 'মাছ-ভাত' উৎসব! মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে ভাত, মাছের ঝোল, নানা ধরনের মাছের পদ। মেনুতে ছিল ভেটকির ঝোল, রুই, কাতলা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, ফিশ ফিঙ্গার, পনির পকোড়া ইত্যাদি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালি মানে মাছভাত। মাছ মানেই বাঙালি। একে যেন অপরের সমার্থক। অপরের পরিপূরক। আর সেই বাঙালি সেন্টিমেন্টের পালে হাওয়া দিতেই, বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের পরদিনই রবীবাসরীয় মাছ-ভাত উৎসব! যে মাছ-ভাত উৎসবে হাজির থাকলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ-সহ সম্ভাব্য প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। শুধু যে কলকাতার বুকে মাছ-ভাতের আসর বসল, তা-ই নয়। আসর বসল জেলাতেও।
বিজেপি 'কতটা বাঙালি', প্রমাণে মাস্টারস্ট্রোক 'মাছ-ভাত' উৎসব!
শুরু থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার ছিল, বিজেপিকে বহিরাগত বলে দাগিয়ে দেওয়া। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় বাঙালিদের খাদ্য সংস্কৃতিতে কোপ পড়তে চলেছে, এহেন প্রচার করা। তাই শপথের পরদিনই রাজ্যবাসী তথা বিরোধীদের বার্তা দিতে 'মাছ-ভাত'কেই হাতিয়ার করল বিজেপি। রবিবার কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির তরফে 'মাছ-ভাত উৎসব' বা ফিশ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যোগ দেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ তাপস রায়। কবজি ডুবিয়ে জমিয়ে মাছ-ভাত খেতে দেখা যায় বিজেপি নেতৃত্বকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে যার উদ্দেশ্য একটাই- বিজেপি যে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির বিরোধী নয়, সেই বার্তা সজোরে পৌঁছে দেওয়া। বলা যেতে পারে বিজেপি 'কতটা বাঙালি', সেই প্রমাণে মাস্টারস্ট্রোক ছিল রবিবারের 'মাছ-ভাত' উৎসব!
মধ্যাহ্নভোজের মেনু সাজানো মাছের হরেক কিসিমের পদে
মধ্যাহ্নভোজের মেনু সাজানো ছিল ভাত, মাছের ঝোল এবং নানা ধরনের মাছের পদে। মেনুতে ছিল ভেটকির ঝোল, রুই, কাতলা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, ফিশ ফিঙ্গার, পনির পকোড়া ইত্যাদি। অনেক জায়গাতেই এই মাছ-ভাত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, তবে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝার তরফে জোড়াসাঁকোর আয়োজনটি ছিল বিশেষ।
দিলীপ ঘোষের 'অন্ধ্রের চালানি মাছ' কটাক্ষ
সেখানে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন,"বিজেপি বাংলার মানুষকে বাংলার মাছ খাওয়াবে। কোনও অন্ধ্রের চালানি মাছ নয়।” অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গকে মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর করতেও পর্যন্ত ব্যর্থ! তাঁর সাফ কথা, "আমরা কথায় নয়, কাজে জবাব দেব। তাই ক্ষমতায় এসেই বিজেপি কর্মীরা প্রথমে মানুষকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছেন।"
বাঙালিরা মাছ খাবে, ডিম খাবে, যা খুশি খাবে: তাপস রায়
তাপস রায় বলেন,"মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বাঙালিদের মাছ-ভাত থেকে বঞ্চিত করেছেন। মাছ তো তৃণমূলের তোলাবাজরাই খেত! এবার বিজেপি নিশ্চিত করবে যে বাংলার প্রতিটি মানুষের সবার থালায় যাতে মাছ পৌঁছয়। বাঙালিরা মাছ খাবে, ডিম খাবে, যা খুশি খাবে।" স্পষ্ট করে দেন তিনি।
মাছের ঝোল-ভাত ছাড়া থাকতে পারব না: অগ্নিমিত্রা পাল
একই সুর শোনা যায় অগ্নিমিত্রা পালের মুখেও। বলেন,"জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচতে পারে না, তেমন আমরাও বাঙালি। মাছ ছাড়া বাঙালি বাঁচবে কীভাবে? যতই আমাদের চিকেন, মাটন দিন- মাছের ঝোল-ভাত ছাড়া আমরা থাকতে পারব না।”
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের যে প্রচার ছিল- বিজেপি ক্ষমতায় এসেই বাংলার খাদ্য সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করবে, বিশেষ করে বাঙালির প্রিয় “মাছ-ভাত” নিয়ে, সেই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতেই বিজেপির এই ফিশ ফেস্টিভ্যাল একেবার তার গোড়ায় আঘাত। উল্লেখ্য, কলকাতার পাশাপাশি 'মাছে ভাতে বাঙালি'র জন্য এই ফিস ফেস্টিভ্যালের এলাহি আয়োজন করা হয়েছিল জলপাইগুড়িতেও।
জেলাতেও 'মাছ-ভাত' উৎসব
পার্টি অফিস উদ্বোধনে বিশেষ মেনুতে ছিল কাতলা মাছ, ধোঁওয়া ওঠা সাদা ভাত ও শেষ পাতে মিষ্টান্ন! এমনকি আজ সোমবারও জেলায় চলছে 'মাছ-ভাত' উৎসব। আলিপুরদুয়ার আসনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস। সেই জয় উদযাপনে আজ মঙ্গলবার বিধানসভার অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন মন্ডল এলাকায় এই মাছ-ভাত উৎসবের আয়োজন চলছে। বিরোধী তৃণমূলের দাবিকে নস্যাৎ করে বিজেপি কর্মীদের দাবি- "বাংলায় মাছ ছিল, আছে, থাকবে।" প্রসঙ্গত মাছ খেতে ভালোবাসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।
আরও পড়ুন, CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: সরকারি চাকরিতে ৫ বছরের ছাড়, আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত-জনগণনা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভার ৬ বড় সিদ্ধান্ত
আরও পড়ুন, Bengal CM Suvendu Adhikari: কী খেতে ভালোবাসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু? ক্লাস ইলেভেনের ছেলের ছিল কোন 'আশ্চর্য ক্ষমতা'? মা গায়ত্রী দেবী- বাবা শিশির অধিকারী খুললেন স্মৃতির আগল
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)