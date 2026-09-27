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ভর সন্ধেয় ভয়ংকর কাণ্ড, পথ আটকে বিজেপি নেতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি

Bolpur BJP Leader Death: গুলির শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁরাই ধরাধরি করে চন্দনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 27, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:33 PM IST
ভর সন্ধেয় ভয়ংকর কাণ্ড, পথ আটকে বিজেপি নেতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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