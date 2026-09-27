/ভর সন্ধেয় ভয়ংকর কাণ্ড, পথ আটকে বিজেপি নেতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি

প্রসেনজিত্ মালাকার: নিজের পরিচিত এলাকাতেই আততায়ীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন বিজেপি নেতা। রবিবার সন্ধ্যেয় বোলপুরের খুন হয়ে গেলেন বিজেপির এক বুথ সভাপতি। মৃত ওই বিজেপি নেতার নাম চন্নদন ভাল্লা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তুমুল উত্তেজনা রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর রবিবার সন্ধের চন্দন ভাল্লা বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় বোলপুরের মোতিপুকুর রাইসমিল সংলগ্ন মিলপট্টি এলাকায় দুষ্কৃতীরা তার পথ আটকায়। তারপর খুব কাছে থেকে গুলি চালিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন চন্দন। জানা যাচ্ছে বোলপুরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ২০২ নম্বর বুথের সভাপতি ছিলেন চন্দন।
এদিকে, গুলির শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁরাই ধরাধরি করে চন্দনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকেরা।
ভাল্লার পরিবারের দাবি রাজনৈতিক কারণেই খুন হতে হয়েছে চন্দনকে। কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না।
ঘটনার খবর পেয়ে বোলপুর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিসে প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহ করছে এবং হামলার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)