West Bengal Assembly Election 2026 BJP Candidate: তৃণমূলের হেভিওয়েটকে উপড়াতে 'তৃণমূলের চাণক্য'কেই প্রার্থী, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় তাস

West Bengal Assembly Election 2026 BJP Candidate: তৃণমূলের হেভিওয়েটকে উপড়াতে 'তৃণমূলের চাণক্য'কেই প্রার্থী, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় তাস
TMC Vs BJP West Bengal Assembly Election 2026: সবংয়ে বিজেপির প্রার্থী অমল পান্ডা ও তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইঞা। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে টিকিট পেয়েছেন অমল পান্ডা। বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডা দীর্ঘদিন মানস ভুঁইঞারই ছায়াসঙ্গী তথা ভোট ম্যানেজার ছিলেন। তাঁকে বলা হয় ‘সবংয়ের রাজনৈতিক চাণক্য’।
ই. গোপী: তৃণমূলে তাঁকে বলা হত চাণক্য! সেই তিনি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে টিকিট পেয়েছেন। ওদিকে তৃণমূলও ফের প্রার্থী করেছে দীর্ঘ ৮ বারের দাপুটে বিধায়ককে। সেই হেভিওয়েট বিধায়কের বিরুদ্ধেই এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির তাস তাঁরই দীর্ঘদিনের প্রাক্তন ছায়াসঙ্গী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবার লড়াই কঠিন হবে! কারণ, একজন 'কিং' হলে অপরজন 'কিংমেকার'! আর সেই 'কিংমেকার'-ই এবার লড়বেন 'কিং'-এর বিরুদ্ধে। ফলে এবার ভোটে কি হাতছাড়া হবে দীর্ঘদিনের জেতা আসন? চলছে যোগ-বিয়োগের অঙ্ক কষা।
কথা হচ্ছে, সবংয়ে বিজেপির প্রার্থী অমল পান্ডা ও তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইঞাকে নিয়ে। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে টিকিট পেয়েছেন অমল পান্ডা। ওদিকে সবং আসন থেকে ফের মানস ভুঁইঞাকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এখন বিজেপি প্রার্থী অমল পান্ডা দীর্ঘদিন মানস ভুঁইঞার ছায়াসঙ্গী ছিলেন। সবংকে চেনেন হাতের তালুর মতো। বলা হয়, মানস ভুঁইঞাকে মানস ভুঁইঞা বানিয়েছেন এই অমল পান্ডা-ই!মানস ভুঁইঞার জেতার পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে এই অমল পান্ডার।
দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য অনেকেই অমল পান্ডাকে ‘সবংয়ের রাজনৈতিক চাণক্য’ বলেও আখ্যা দেন। যদিও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সেই বিশেষণ বিনয়ের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। অমল পান্ডা বলেন, “চাণক্য বা কৌটিল্য একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা ঠিক নয়। এই ধরনের কথা শুনতে আমার খুব একটা ভালো লাগে না।” তাঁর মতে, রাজনীতিতে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ অনেক সময় প্রকৃত কাজের মূল্যায়নকে আড়াল করে দেয়।
এখন বিজেপি তাঁকেই প্রার্থী করেছে হেভিওয়েট মানস ভুঁইঞার বিরুদ্ধে। কতটা কঠিন হতে চলেছে সবংয়ের নির্বাচনী লড়াই? প্রশ্নের উত্তরে মানস ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন অমল পান্ডা। অমল পান্ডা জানান, রাজনীতিকে যদি কেউ ‘জীবন-জীবিকা’ হিসেবে দেখেন, তবেই লড়াই কঠিন মনে হতে পারে। তাঁর কথায়, “আমি রাজনীতিকে একটা খেলার মতো দেখি। এখানে দাঙ্গা বা সংঘাতের কোনও জায়গা নেই। এটা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।” এমনকি তিনি এও জানান, মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে লড়াইকে তিনি কোনওভাবেই ব্যক্তিগত লড়াই হিসেবে দেখছেন না।
মানস ভুঁইঞা ও অমল পান্ডা
অতীতে কংগ্রেস ও তৃণমূলে থাকার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, “আমি এখন বিজেপির একজন দায়িত্বশীল কর্মী। দল আমার উপর ভরসা রেখেছে বলেই আমাকে প্রার্থী করেছে। আমি সেই আস্থার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব।” সব মিলিয়ে সবংয়ের নির্বাচনী ময়দানে অমল পান্ডার এই আত্মবিশ্বাসী সুর আগামী দিনে রাজনৈতিক লড়াইকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ছিলেন অমল পান্ডা। দীর্ঘদিন সবংয়ের বর্তমান বিধায়ক মানস ভুঁইঞার ‘ভোট ম্যানেজার’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে। তবে পরবর্তীকালে দলীয় সংগঠনে পরিবর্তন এনে আবু কালাম বক্সকে ব্লক সভাপতি করা হলে ধীরে ধীরে মানস ভুঁইঞার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে থাকে। সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক সমীকরণে বদল দেখা যায়। শেষে তৃণমূল ছেড়ে কিছু দিন আগেই শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন অমল পান্ডা। আর বিজেপিতে যোগ দিয়েই পান সবংয়ের টিকিট।
