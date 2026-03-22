West Bengal Assembly Election 2026: সারা বছর তো কোনও কাজই করেননি; ভোট চাইতে গিয়েই বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  West Bengal Assembly Election 2026: সারা বছর তো কোনও কাজই করেননি; ভোট চাইতে গিয়েই বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026:  বিজেপি প্রার্থীর দাবি, 'যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সম্ভবত তৃণমূলের কর্মী বা নেতা। ওরা সারাবছর ঘরেই কাটিয়ে দেয়। ফলে উন্নয়ন দেখবেন কী করে'?   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 22, 2026, 05:19 PM IST
প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিজেপি প্রার্থী

নারায়ণ সিংহরায়: 'সারাবছর তো কোনও কাজই করেননি'। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের প্রচারে বেরিয়ে এবার বিক্ষোভে মুখে পড়লেন শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী, বিদায়ী বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, 'এলাকায় যা উন্নয়ন হয়েছে, সবটাই করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ'।

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে বাংলায়। নাম ঘোষণার পর যথারীতি প্রচারেও নেমে পড়েছেন শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীরাও। একুশের বিধানসভা ভোটে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন। এই কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়ককেই টিকিট দিয়েছে দল।

গতকাল, শনিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছিল প্রচার। নকশালবাড়ির বাজার পাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পের লিফলেট বিলি করছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন দলের কর্মী-সমর্থকরাও। স্থানীয় হাসপাতাল মোড়ে নিকাশি সমস্য়ার দীর্ঘদিনের। সেখানে প্রচার করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী আনন্দময়।  স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'এই পাড়ায় আপনি প্রথম এলেন। ড্রেনের অবস্থা দেখুন'! 

বিক্ষোভকারীদের পালটা বোঝানো চেষ্টা করেন আনন্দময়। তিনি বলেন, 'যাঁরা কালো চশমা পরে থাকেন, তাঁরাই এলাকায় বিধায়ককে দেখতে পাননি'। বিজেপি প্রার্থীর দাবি, যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সম্ভবত তৃণমূলের কর্মী বা নেতা। যেভাবে শিলিগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের সভাপধিপতির প্রশংসা করছিল, তাতেই সব স্পষ্ট। ওরা সারাবছর ঘরেই কাটিয়ে দেয়। ফলে উন্নয়ন দেখবেন কী করে'?  শিলিগুড়ি উন্নয়ন পরিষদের সভাপধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বিজেপি কোনও উন্নয়ন করেনি। তাই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখেছেন। মানুষ এবার জবাব দেবেন'।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Anandamoy Barman protestBJP candidate Siliguri controversy
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

