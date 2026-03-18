BJP Candidates: প্রার্থী ঘোষণা হতেই বড় ভাঙন পদ্ম-শিবিরে: হেভিওয়েট বিধায়কের বিরুদ্ধে বিজেপির রণক্ষেত্র

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 18, 2026, 03:19 PM IST
হরিণঘাটার বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে বিক্ষোভ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই নদীয়ার হরিণঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে আছড়ে পড়ল বিজেপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। প্রার্থী হিসেবে অসীম সরকারের নাম ঘোষণা হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। বুধবার কাস্টডাঙ্গা বাজারে কয়েক শ’ দলীয় কর্মী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সাফ দাবি, ‘বহিরাগত’ নয়, হরিণঘাটায় চাই ‘ভূমিপুত্র’ প্রার্থী। অবিলম্বে প্রার্থী বদল করা না হলে নির্দল প্রার্থী দাঁড় করানোর মতো চরম হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

ক্ষোভের মূলে অসীম সরকার: অভিযোগের পাহাড়

হরিণঘাটার বিজেপি কর্মীদের একাংশের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এদিন জনসমক্ষে চলে আসে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ মূলত তিনটি স্তরে:

১. জনবিচ্ছিন্নতা: আন্দোলনকারীদের দাবি, অসীম সরকারকে এলাকায় পাওয়া যায় না। বিধায়ক বা নেতা হিসেবে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে তাঁকে পাশে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ।

২. স্বেচ্ছাচারিতা: স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশের দাবি, অসীম সরকার দলীয় নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করেন না। সংগঠনের উর্ধ্বে উঠে তিনি নিজের মর্জিমাফিক কাজ করেন, যার ফলে নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

৩. দুর্নীতির ছায়া: এদিনের বিক্ষোভে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগটি ছিল নিয়োগ সংক্রান্ত। কল্যাণী এইমস-এ (AIIMS) চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দুর্নীতি এবং প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের মতে, এমন ভাবমূর্তির কাউকে প্রার্থী করা হলে সাধারণ মানুষের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে।

‘ভূমিপুত্র’ বনাম ‘বহিরাগত’ বিতর্ক

কাস্টডাঙ্গা বাজারের বিক্ষোভে শামিল হওয়া বিজেপি কর্মীদের মুখে বারবার শোনা গিয়েছে ‘ভূমিপুত্র’ তত্ত্ব। তাঁদের দাবি, হরিণঘাটার নাড়ি-নক্ষত্র বোঝেন এমন কাউকে প্রার্থী করতে হবে। জেলা নেতৃত্বকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, "যদি শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের দাবি না মানে, তবে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। প্রয়োজনে আমরা নিজেরাই পছন্দের প্রার্থীকে নির্দল হিসেবে দাঁড় করিয়ে লড়াই করব।" ভোটের মুখে এই ‘বিদ্রোহ’ বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুযোগ বুঝে তৃণমূলের কটাক্ষ

বিজেপির এই ঘরোয়া বিবাদকে হাতিয়ার করতে দেরি করেনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে, এই বিক্ষোভ তারই প্রমাণ। তৃণমূলের পক্ষ থেকে জনৈক নেতা বলেন, 'বিজেপির প্রার্থীরা মানুষের জন্য কাজ করেন না, তাঁরা কেবল নিজেদের স্বার্থ দেখেন। হরিণঘাটায় ওদের জমানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই কোন্দল আমাদের কাজ আরও সহজ করে দিল।'

রাজনৈতিক সমীকরণ ও প্রভাব

ভোটমুখী বাংলায় যখন নির্বাচন কমিশন একের পর এক পুলিস ও প্রশাসনিক আধিকারিক বদল করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই বিজেপির অন্দরের এই ফাটল দলের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। হরিণঘাটা মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় এখানে অসীম সরকারের একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা থাকার কথা ছিল, কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ ও সাংগঠনিক বিরোধ সেই সমীকরণকে ওলটপালট করে দিয়েছে।

দিনভর কাস্টডাঙ্গা চত্বরে উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন ছিল পুলিস বাহিনী। বিজেপি জেলা নেতৃত্ব আপাতত বিষয়টি ‘সামান্য মতপার্থক্য’ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও, ক্ষোভের আগুন যে নিভছে না তা স্পষ্ট। ১৯ মার্চের প্রশাসনিক ডেডলাইনের মধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বকে এই সাংগঠনিক ক্ষোভ প্রশমিত করার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। অন্যথায়, হরিণঘাটায় পদ্ম শিবিরের ভাঙন রোখা কঠিন হয়ে পড়বে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

