  Dilip Ghosh: ফুটফুটে ফর্সা এমপি...ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন, সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর আক্রমণ দিলীপের

Dilip Ghosh: 'ফুটফুটে ফর্সা এমপি...ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন', সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর আক্রমণ দিলীপের

Dilip Ghosh: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অবশ্য নিজেই সেদিনের প্রসঙ্গ তোলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 8, 2026, 02:53 PM IST
Dilip Ghosh: 'ফুটফুটে ফর্সা এমপি...ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন', সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর আক্রমণ দিলীপের
-দিলীপ ঘোষ

ই গোপী: বিধানসভা ভোটে টিকিট পেয়ে নিজের ফর্মে ফিরেছেন খড়গপুর সদরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। দলের সভায় বক্তব্য় রাখতে গিয়ে এবার তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়াকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপি প্রাক্তন সভাপতি। 

মঙ্গলবার সন্ধেয় খড়গপুর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভবানীপুরে এক সভায় তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়ার নাম না করে দিলীপ বলেন, 'এখন আরও একজন ফুটফুটে, ফর্সা এমপি হয়েছে। তাকে দেখছেন আপনারা? সেদিন প্রদীপ সরকারের মনোনয়নের দিন এসেছিলেন, ডান্স দেখিয়ে চলে গেছেন। স্ট্রিট ডান্স হয়েছে। নমিনেশনের দিন। দু'জনে মিলে নেচেছেন। প্রাক্তন এমএলএ,বর্তমান এমপি। ডান্স দেখুন ফ্রিতে। ব্যাস! আর কিছু চাইবেন না।'

একজন মহিলা সাংসদকে উদ্দেশ্য করে দিলীপের এই ধরনের মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। তাঁকে বর্ণবিদ্বেষী এবং নিম্নরুচির মানুষ বলেও কটাক্ষ করা হচ্ছে। অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, গতবছর মার্চ মাসে এই ৬নং ওয়ার্ডের ভবানীপুর এলাকাতেই রাস্তা উদ্বোধনে গিয়ে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। বিক্ষোভকারী প্রীতি কাড়ার, বৈশাখী সাহাদের বাপ-বাপান্ত করা ছাড়াও,'গলা টিপে দেব'বলেছিলেন দিলীপ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অবশ্য নিজেই সেদিনের প্রসঙ্গ তোলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। দিলীপ বলেন,'আমার মনে পড়ছে এই ওয়ার্ডে এসেছিলাম, এমপি ফান্ডের টাকায় একটা ফুটপাত উদ্বোধন করতে। নিজেরা তো করতে পারে না, আমাকেও করতে আটকেছিল। কিছু লোক এসে চেঁচামেচি করেছিল। অনেক ড্রামা হয়েছিল। সারা পশ্চিমবঙ্গের লোক সেই নাটক দেখেছিল।'

এদিন সন্ধ্যায় সেই প্রীতি কাড়ার, বৈশাখী সাহাদের আবারও কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন দিলীপ। সোমবার রাতের একটি অশান্তির ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,'ভাই,বারোটা-একটার সময় কোন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে চা খায়? তারপর চায়ের দোকানে মারামারি করে!এরাই হচ্ছে এনার (প্রদীপ সরকারের) চেলাচামুন্ডা। এরা ভদ্রলোক!ভাই এই শয়তানদের হাত থেকে খড়গপুরকে রক্ষা করতে হবে।' আর এরপরই মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়াকে আক্রমণ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২ এপ্রিল প্রদীপ সরকারের মনোনয়নে যোগ দিতে এসে,তাঁর হাত ধরে নাচতে দেখা গিয়েছিল জুনকে। সেকথা উল্লেখ অশালীন ভাষায় জুনকে আক্রমণ করেন দিলীপ। এর আগে গত কয়েকদিনে পুলিস থেকে শুরু করে ২৭নং ওয়ার্ডের বিক্ষোভকারী মহিলাদেরও কটূ কথা শুনিয়েছিলেন বিজেপির এই বিতর্কিত নেতা।

