Rinku Majumder: ১৫ কোটি টাকা দুর্নীতিতে জড়িতকেই দল টিকিট দিয়েছে: আমি এতদিন সময় নষ্ট করলাম কেন? তালিকায় নাম না থাকায় বিজেপি ছাড়ছেন দিলীপ-পত্নী রিংকু?

Rinku Majumder: ১৫ কোটি টাকা দুর্নীতিতে জড়িতকেই দল টিকিট দিয়েছে: আমি এতদিন সময় নষ্ট করলাম কেন? তালিকায় নাম না থাকায় বিজেপি ছাড়ছেন দিলীপ-পত্নী রিংকু?
Dilip Ghosh's wife Rinku Majumder: দলের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাবান কর্মী এবং দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারকে কোনো আসনেই প্রার্থী করেনি বিজেপি। এর ফলেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তিনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। দামামা বাজতেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে প্রবল বিদ্রোহের সুর শোনা গেল। এবার সরাসরি দলের প্রার্থী তালিকা এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মেদিনীপুরের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার। রাজারহাট-নিউটাউন কেন্দ্রে প্রার্থী হতে চেয়েও টিকিট না পাওয়ায় এবং ‘দাগি’ ব্যক্তিদের প্রার্থী করার অভিযোগে তিনি কার্যত দলের সঙ্গে ২৫ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
পশ্চিমবঙ্গে ভোটের মুখে প্রার্থী তালিকা নিয়ে আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে পড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি। দলের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠাবান কর্মী এবং দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারকে কোনো আসনেই প্রার্থী করেনি বিজেপি। এর ফলেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তিনি।
সরাসরি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ এবং মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ তুলে শুক্রবার সল্টলেকের পার্টি অফিসে বিক্ষোভ দেখান তিনি।
‘দাগি’ প্রার্থীদের টিকিট কেন?
রিঙ্কু মজুমদারের মূল অভিযোগ রাজারহাট-নিউটাউন এবং বীজপুরের প্রার্থীদের নিয়ে। তাঁর দাবি, যাঁদের টিকিট দেওয়া হয়েছে তাঁদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ নয়।
সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, রাজারহাট-নিউটাউনের প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত। অন্যদিকে, বীজপুরের প্রার্থী সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে রয়েছে খুনের মামলা। রিঙ্কুদেবীর প্রশ্ন, 'কোন সমীক্ষার ভিত্তিতে এমন ‘দাগি’ ব্যক্তিদের টিকিট দিল দল? আমরা কোনো ক্রাইম করি না, আর ক্রাইম মেনেও নেব না।'
দলের অন্দরে গুঞ্জন ছিল, ‘পরিবারতন্ত্র’ এড়াতেই দিলীপ-জায়াকে টিকিট দেওয়া হয়নি। এর পাল্টা জবাবে রিঙ্কুদেবী নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এবং অর্জুন সিংয়ের পরিবারকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'আমাকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল একই পরিবার থেকে একাধিক সদস্যকে প্রার্থী করা হবে না। কিন্তু অধিকারী পরিবার এবং সিংহ পরিবারের একাধিক ব্যক্তি টিকিট পেয়েছেন। অর্জুন সিং ও তাঁর ছেলে পবন সিং যদি টিকিট পেতে পারেন, তবে আমার ক্ষেত্রে কেন এই নিয়ম?'
তিনি আরও বলেন যে,'আমি তো মিসেস ঘোষ হয়েছি কয়েক মাস আগে, কিন্তু দলের কাজ করছি ২০১৩ সাল থেকে। আজ টিকিট দেওয়ার সময় কেন আমাকে ব্রাত্য করা হলো?'
পার্টি অফিসে বিক্ষোভ
শুক্রবার বিধাননগরে বিজেপির দপ্তরে এসে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের সঙ্গে দেখা করেন রিঙ্কু। বৈঠকের পর তিনি জানান, পীযূষ কানোরিয়ার দুর্নীতির প্রমাণ দিলেও নেতৃত্ব তা এড়িয়ে গেছেন।
রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে এ দিন কড়া মেজাজে বিক্ষোভ সামাল দিতে দেখা যায়। শমীকবাবু সাফ জানান, 'দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে।' রিঙ্কু মজুমদার এর জবাবে বলেন, 'প্রতিবাদ করা উচিত মনে করেছি, তাই জানিয়েছি। যখন কিছু পাল্টাতে পারব না, তখন নিজেকে পাল্টে ফেলতে হবে।'
রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস
টিকিট না পাওয়ায় এবং অপছন্দের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন রিঙ্কু। তিনি বলেন, “আমি কি নিজে ক্রিমিনাল নাকি! আমার কি আত্মসম্মান নেই? অভিযুক্ত প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে যাব না।” তবে তিনি জানান, স্বামী দিলীপ ঘোষের হয়ে খড়গপুরে প্রচারে যেতে তাঁর আপত্তি নেই।
মানসিকভাবে আহত রিঙ্কুদেবী এখন নিজেকে দলের মধ্যে ব্রাত্য বলেই মনে করছেন। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমার স্বামী অনেক নেতা-মন্ত্রী তৈরি করেছেন। তিনি যখন বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী তাঁর থেকেও এগিয়ে রয়েছে, তখন দলের উচিত ছিল একটু বিবেচনা করা।'
রিঙ্কু মজুমদার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনো আশা তিনি রাখছেন না এবং তাঁর ‘শখ, আবদার, চেষ্টা’ সব প্যাক আপ করে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন।
২০১৩ সাল থেকে দলের মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা রিঙ্কু মজুমদারের এই বিদ্রোহ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির অস্বস্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে রাজারহাট-নিউটাউন, বীজপুর ও মেদিনীপুর বেল্টে তাঁর প্রভাব এবং দিলীপ ঘোষের স্ত্রী হিসেবে তাঁর এই অবস্থান দলের নিচুতলার কর্মীদের ওপর কী প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
বঙ্গ বিজেপির অন্দরে এই ‘গৃহযুদ্ধ’ শেষ পর্যন্ত প্রার্থী বদল নাকি বড়সড় দলত্যাগে গড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
