West Bengal Assembly Election 2026 Result: অশান্তির খবর পেলেই দৌড়ে গিয়ে সামাল দিচ্ছেন, হামলাকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026 Result: অশান্তির খবর পেলেই দৌড়ে গিয়ে সামাল দিচ্ছেন, হামলাকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী
Bengal Assembly Election 2026 Result: দীপক হালদার বলেন, যারা তৃণমূল করত হঠাৎ করে তারা বিজেপি ঝান্ডা মাথায় বেঁধে, গেরুয়া আবির মেখে এলাকায় অশান্তি পাকাচ্ছে
নকিব উদ্দিন গাজী: তৃণমূল ছেড়ে রাতারাতি বিজেপি। নিজেকে বিজেপি প্রমাণ করতে বেশ কিছু মানুষ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা জুড়ে বিভিন্ন বাড়িতে হুমকি ভাঙচুর চালাচ্ছে। কোথাও পার্টি অফিস দখল করছে। এরকম জিনিস বরদাস্ত করবে না। এমনটাই জানিয়ে দিলেন বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির খবর পেলেই দৌড়ে যাচ্ছেন দীপক হালদার। রাতেও দৌড়াচ্ছেন অভিযোগকারীর বাড়িতে। সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাঁর দাবি, বিজেপির কোনও ছেলে এ ধরনের কাজ করছে না। সদ্য বিজেপি হওয়া ছেলেগুলো বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোল করছে। এমনটাই বলছেন দীপক হালদার। যে সব পরিবারে হুমকি দিচ্ছে তাদের নিজে গিয়ে আশ্বস্ত করছেন। পাশাপাশি, যারা হুমকি দিচ্ছে তাদেরকেও সাবধান করে দিচ্ছেন।
এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিজেপির নেতা সর্বত্র জায়গায় গন্ডগোল মেটাতে ব্যস্ত। দীপক হালদার বলেন, যারা তৃণমূল করত হঠাৎ করে তারা বিজেপি ঝান্ডা মাথায় বেঁধে, গেরুয়া আবির মেখে এলাকায় অশান্তি পাকাচ্ছে। তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। যদি না শোনে প্রশাসন তার ব্যবস্থা নেবে। এমনটাই প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা প্রাক্তন কাউন্সিলর ও বর্তমান কাউন্সিলর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় রাতের দুষ্কৃতীরা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ডায়মন হারবার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর উমানাথ মান্না বাড়িতে দুষ্কীরা তান্ডব চালায় খবর পেয়ে সকাল বেলার বিজেপির প্রার্থী তথা নেতা দীপক কুমার হালদার প্রাক্তন কাউন্সিলর এর বাড়িতে পরিবারকে আশ্বস্ত করেন। ঘটনাস্থলে থেকে ডায়মনহারবার থানার আইসি কে ফোন করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান। বিজেপিকে বদনাম করার জন্য এসব করা হচ্ছে। যেই করুক তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনটাই জানালেন দীপক হালদার।
এদিকে, নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন থেকেই আসানসোল শিল্পাঞ্চলে ক্রমশ বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে আসানসোল কোর্ট মোরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। সেই আগুনের ফলে একটা কেকের দোকানেও আগুন লেগে যায়। তদন্ত হলেই বোঝা যাবে কী ভাবে হল এই ঘটনা। পাশাপাশি রুপনারায়ণপুর টোল প্লাজা, কুমারপুর, কুলটি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, বারাবনি এবং বার্ণপুরে একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি কিছু কার্যালয় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হলেও অনেকেই আবার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। অনেকেই বাড়ি থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছেন।
অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনায় সরাসরি দায় অস্বীকার করা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের দিন থেকেই নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়করা দাবি করে আসছেন, এইসব ঘটনা দলের কোনও কর্মী করছে না। তাদের বক্তব্য, কিছু দুষ্কৃতী বিজেপির নাম ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।
