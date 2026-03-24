BJP candidate Kalita Maji: বিবেচনাধীন ভোটারই BJP প্রার্থী: সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কি নাম উঠল কালিতা মাজির?

BJP candidate Kalita Maji: বিবেচনাধীন ভোটারই BJP প্রার্থী: সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কি নাম উঠল কালিতা মাজির?
BJP candidate Kalita Maji: ২০২১ সালে পরাজয়ের পরেও গুসকরা শহরের বাসিন্দা ও পেশায় পরিচারিকা কলিতা মাজিকেই আবার প্রার্থী করা হয়েছে ২০২৬-এ। কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’ লেখা থাকাতেই এলাকায় শুরু হয় গুঞ্জন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটাধিকার পেলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি। প্রথম দফায় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে তাঁর।
ছাব্বিশে বাংলায় বিধানসভা ভোটে। নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বিজেপিই। সেই তালিকায় নাম ছিল কলিতা মাজির। আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে গেরুয়াশিবিরের প্রার্থী তিনি। তবে এবারই কিন্তু প্রথম নয়। একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও আউশগ্রাম বিজেপির হয়েই ভোট লড়েছিলেন তিনি। সেবার অবশ্য় হেরে যান। ছাব্বিশে একই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে পেশায় পরিচারিকা কলিতাকেই
এদিকে ২৮ ফেব্রুয়ারি SIR চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আবার কলিতার নাম ছিল 'বিবেচনাধীন' তালিকায়। যা নিয়ে রীতিমতো গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এরপর সোমবার রাতের দিকে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার বেরোতেই যাবতীয় বিতর্কে অবসান হল। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলামের অবশ্য দাবি,'এই ঘটনায় আর এক প্রমাণিত হল কমিশন বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে চলছে'।
কে এই কলিতা মাজি?
জানা গিয়েছে, গুসকরা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝপুকুর পাড়ের বাসিন্দা কলিতা মাজি। পেশায় তিনি পরিচারিকা। পরিবারে রয়েছেন স্বামী ও এক ছেলে। স্বামী স্বামী সুব্রত মাঝি কলের মিস্ত্রি। ছেলে পার্থ এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। গুসকরা পুরসভার ১৯৫ নম্বর বুথের ভোটার কলিতা মাজি। বস্তুত, SIR আংশিক চুড়ান্ত তালিকায় ওই বুথে ৩৯৭ নম্বর সিরিয়ালে নামও ছিল তাঁর। কিন্তু নামের উপরে লেখা ছিল ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’। অর্থাত্ তাঁর ভোটার পরিচয় নিয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাকি রয়েছে।
আউশগ্রামের বিজেপির প্রার্থী দাবি ছিল,'আমরা ৭ বোন। বাকি ৬ বোনেরই নাম উঠেছে। শুধু আমারই নাম অ্যাডজুডিকেশন বা বিচারাধীন আছে। আমি সমস্ত নথিই জমা দিয়েছি। কমিশনের আধিকারিকরা বলেছেন কোনও অসুবিধা নেই'। বলেছিলেন, 'কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। দল আমাকে প্রার্থী করেছে। আমি আত্মবিশ্বাসী, এবার আমরাই জিতব'।
পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি বোলপুর বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। একুশে বিধানসভা ভোটে তপসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন কালিতা মাজিকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছিল বিজেপি। যদিও বিজয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভেদানন্দ থান্ডার। তিনি পেয়েছিলেন ১০০৩৯২ ভোট। আর বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি দ্বিতীয় হয়ে পেয়েছিলেন ৮৮৫৭৭ ভোট।
