West Bengal Assembly Election 2026: কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী

West Bengal Assembly Election 2026: কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে তৃণমূল কর্মীরা, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এগুলো সব মিথ্যা অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের এই কালচার নয়
পার্থ চৌধুরী: মারধর শুধু নয়, তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীকে কামড়ে দেওয়ার অভিযোগ করলেন বিজেপির বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাসের বাহিনী।
মৌমিতার অভিযোগ, ২২ নং ওয়ার্ডে তাদের কার্যকর্তাদের উপর এই হামলা হয়েছে। বিজেপি কর্মী সুনীল সিংয়ের উপর অমানুষিক হামলা করা হয়। তৃণমূল কর্মী রূপম ঘোষ(অনুপম)-এর নেতৃত্বে এই হামলা করা হয়। বিজেপি কর্মীর নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে। সে রাস্তায় পড়ে গেলেও তাকে গালিগালাজ চলতে থাকে। সেই অবস্থায় সে কোনোভাবে দলকে জানায়। তাকে তুলে এনে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছে।
ওই ঘটনার পরই বিজেপি প্রার্থী বর্ধমান থানায় আসেন। অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র দাবি করেন, অবিলম্বে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি জানান, গতকাল পতাকা বাঁধার সময় কালু ও গোবরা নামে দুই বিজেপি কর্মীকে কামড়ে দেয় তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা। তিনি বলেন, এত সাহস আসে কোথা থেকে? ইমিডিয়েট অনুপম, রূপমকে অ্যারেস্ট করতে হবে।
এ ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলামের দাবি, এগুলো সব মিথ্যা অভিযোগ। তৃণমূল কংগ্রেসের এই কালচার নয়। হেরে যাবার আতঙ্কে ওরা ভুলভাল অভিযোগ করছে।
আহত সুনীল সিং বলেন, প্রবল মারধর করেছে। বুকে, পেটে মেরেছে। তিন চারজন মিলে মারেছে। চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। ওদের মধ্যে রূপম ছিল। সব পতাকা খুলে দিয়েছে। এরই প্রতিবাদ করেছিলাম। তার জন্য মারধর করেছে।
বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, ২২ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কার্যকর্তরা আসছিল। সুনীল সিং আমাদের কর্মী। ওদের আটকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এমন মেরেছে যে নাক দিয়ে ব্লিডিং হয়। ও রাস্তায় পড়ে যায়। সেখান থেকেই ও ফোন করে। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ছেলেরা ছুটে যায়। আমি বলি ওকে ইমিডিয়েট মেডিক্য়াল করাতে। থানাতেও কমপ্লেন করেছি। হায়ার অথরিটিকে বলেছি। ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিতে হবে। রূপম, অনুপম গ্রেফতার করতে হবে। কালকে আমাদের একটি ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে, ফ্ল্যাগ বাঁধতে গিয়েছিল। আমাদের ছেলে কালু ও গোবরাকে কামড়ে দিয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, বাজে অভিযোগ করছেন। আমাদের কর্মীরা কাউকে মারধর করেনি। ২২ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কর্মীরাই আমাদের কর্মীদের ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে। তা থেকেই বচসার সৃষ্টি হয়। আমাদের কর্মীরা কোথাও কাউকে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন বাঁধতে বাধা দেয়নি। বরং আমাদের কর্মীদের উপরেই বিজেপি কর্মীরা চড়াও হয়েছে।
