English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Rishra: রিষড়া বাস্তুহারা বাজার থেকে প্রচার শুরু করেন শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 14, 2026, 08:21 PM IST
Rishra: আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিতে এলেন প্রার্থী, তাঁকে দেখেই তালা পড়ে গেল গেটে

বিধান সরকার: রিষড়া মোড়পুকুরে আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করতে এসে ফিরে যেতে হল শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থীকে। ভাস্করের অভিযোগ, তিনি আসছেন দেখেই দরজায় তালা মেরে চাবি নিয়ে ধা হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে রাজনীতিতে নারাজ সংগঠনের কর্মীরা। হাতজোড় করে চেয়েও পেলেন না চাবি। 

Add Zee News as a Preferred Source

রিষড়া বাস্তুহারা বাজার থেকে প্রচার শুরু করেন শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য। মোড়পুকুরে ব্রহ্মানন্দ মাঠের পাশেই রয়েছে আম্বেদকরের মূর্তি। অনজ্ঞ  জাতি কল্যাণ কমিটির তত্ত্বাবধানে রয়েছে সেই মূর্তি। আজ বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর সেখানে যেতেই সেই গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বিজেপি প্রার্থী নিজে চাবি চাইতে যান কমিটির সদস্যদের কাছে। হাত জোড় করে চাবি চান তাদের কাছে কিন্তু তবুও কোন লাভ হয়নি। তালা না খুলতে পেরে গেটের মধ্যেই মালা ঝুলিয়ে চলে যান ভাস্কর ভট্টাচার্য।

ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন,  আজ একটি বিশেষ দিন। আমি তাই আম্বেদকরজির মূর্তিতে মালা দিতে এসেছিলাম। এখানে গুটিকয়েক ব্যক্তি আছে। দেখলাম, আমি আসার আগেই গেটে তালা দিয়ে চলে গেলেন। আমি নিজে গিয়ে তাদের কাছে চাবি চাইতে গেলাম কিন্তু তারা চাবি দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম এই সরকার যতদিন এখানে থাকবে আম্বেদকরজি কেন যত মনীষী আছেন সবাই এরকম গৃহবন্দি হয়ে থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য তারা নয়। আমরা আসব পাঁচ তারিখে, এসে তাদের গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করব।

আরও পড়ুন-বিজেপি করার 'অপরাধে'গৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্বামী-শ্বশুর?

আরও পড়ুন- মমতা নয়, মোদী শুধু আমাকেই ভয় পান: বাংলায় প্রচারে এসে হুংকার রাহুলের

সেই কমিটির এক সদস্য জানান, তিনি এখানে মিথ্যে কথা বলে গেছেন। আমি তাদেরকে বলেছি এই জায়গা পলিটিক্স এর জন্য নয়। এই মূর্তিটা অনগ্রসর জাতি কল্যাণ সমিতির। আমরা এখানে কোন পলিটিকাল লোককে ঢুকতে দেব না। গত তিন বছর ঠিক একই কাজ হয়েছে। আমরা এখানে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি তারা এসে জয় শ্রীরাম বলে পতাকা তুলে দিয়ে চলে গেল। আমি ওনাকে বলেছিলাম আপনি একা যেতে পারেন কোন পলিটিকাল আমরা ঢুকতে দেবো না।

রিষড়া তৃণমূল কংগ্রেসের শহরের সহ-সভাপতি শুভজিৎ সরকার জানান ব্রহ্মানন্দ্র মাঠে এই বক্তৃতা ছিল। আমি কাউন্সিলার থাকার সময় দিল্লি থেকে পারমিশন করিয়ে নিয়ে পৌরসভার সহযোগিতায় মাঠের পাশে মূর্তিটিকে স্থাপন করি। এই জায়গায় কোন পলিটিক্যাল রং লাগার বিষয় নেই, আমাদের তৃণমূল প্রার্থী এলেও আমি সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাই না কারণ এটা নির্দিষ্ট কমিটি রয়েছে তাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। উনি এটা সস্তার পলিটিক্স করছেন। উনি আগেরবার ৫৩ হাজার ভোটে হারিয়ে গেলেন আর তার দেখা পাওয়া গেল না।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
WB Assembly Election 2026BJPRishra
পরবর্তী
খবর

West Bengal Voter ID Rules 2026: ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নয়া নির্দেশিকা কমিশনের: কীভাবে আবেদন করবেন, কী কী নথি দরকার, কী কী করণীয়, জানুন
.

পরবর্তী খবর

Vinesh Chandel Arrested: ৫০ কোটি টাকা পাচার, ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া I-PAC কর্তা ভিনেশ আসলে...