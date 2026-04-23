English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব, ডাক্তারকে মারধর: ভোট শুরু হতেই বিজেপির বাহুবলী নেতা-প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

BJP Candidate Rakesh Singh: রাকেশ কুমার সিং নামে এক ব্যক্তি, প্রায় ৩০–৪০ জনকে সঙ্গে নিয়ে জোর করে ইমার্জেন্সি বিভাগে ঢুকে পড়েন এবং সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। এতে রোগী, তাদের পরিবার এবং হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 23, 2026, 08:05 AM IST
পিয়ালী মিত্র: ফের বিতর্কে রাকেশ সিং। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, হাসপাতালে ঢুকে কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর এবং নিজের ইচ্ছামতো মেডিকেল রিপোর্ট তৈরির জন্য চাপ দিচ্ছিলেন রাকেশ সিং।

Add Zee News as a Preferred Source

জানা গিয়েছে, গত ২০ এপ্রিল রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ রাকেশ সিং প্রায় ৩০–৪০ জনের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে উডল্যান্ডস হাসপাতালের ইর্মাজেন্সি বিভাগে ঢুকে পড়েন। গভীর রাতে এই বিপুল জনসমাগমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ভর্তি থাকা রোগীদের পরিজন ও হাসপাতালের কর্মীরা। অভিযোগ, রাকেশ সিং সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।

অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সায়ন কুমার মিশ্র। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রাকেশ সিং ডাক্তারকে একটি নির্দিষ্ট 'মেডিকো-লিগ্যাল কেস' (MLC) রিপোর্ট তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী লিখে দিতে বলেন এবং রিপোর্টে কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেন। কিন্তু চিকিৎসক আইন মেনে ভুল তথ্য দিতে অস্বীকার করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এর পরেই রাকেশ সিং ক্ষিপ্ত হয়ে ডা. মিশ্রকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন এবং তাঁর মুখ ও পেটে সজোরে ঘুষি মারেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। আলিপুর থানায় ইতিমধ্যেই বিস্তারিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, গভীর রাতে বিনা অনুমতিতে ভিড় নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ। জরুরি বিভাগের পরিষেবা ব্যাহত করা। কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারধর। নির্দিষ্ট রিপোর্ট বানানোর জন্য চিকিৎসকদের প্রাণনাশের হুমকি।

গোটা ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ ইতিমধ্যেই পুলিসের কাছে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে উডল্যান্ডস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় তারা কোনও আপস করবে না। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে FIR নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে, কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকের ওপর এমন হামলার ঘটনায় সরব হয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। অভিযুক্ত রাকেশ সিংয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, রাকেশ সিং এবছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং। কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে লড়ছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৬টি মামলা রয়েছে। তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে ১৬টি মামলা, হাইকোর্টে অন্তত ৩০-৪০ টি মামলা। সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে বিজেপি তাঁকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Rakesh SinghAlipore Woodlands HospitalDoctor Assault CaseKolkata Port Constituency
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1: ১৬ জেলা, ১৫২ আসন: আজ প্রথমদফার বিধানসভা ভোট
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: গ্রেফতার হেভিওয়েট নেতা, ভোটের ২ দিন আগে হাইভোল্টেজ নন্দী...