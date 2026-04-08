West Bengal Assembly Election 2026: মেয়ের সম্মান রাস্তায় নামিয়ে আনলেন? পানিহাটিতে প্রচারে মহিলাদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে বিজেপিপ্রার্থী রত্না দেবনাথ

West Bengal Assembly Election 2026: মেয়ের সম্মান রাস্তায় নামিয়ে আনলেন? পানিহাটিতে প্রচারে মহিলাদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে বিজেপিপ্রার্থী রত্না দেবনাথ
West Bengal Assembly Election 2026: 'মেয়ের নাম রাজনীতি করছেন কেন? নিজের নামে রাজনীতি করুন। রাজনীতির ময়দানে নিজের নাম খাটান। অভয়ার নামে রাজনীতি করছেন কেন'?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের ময়দানে হাওয়া-বদল। বিজেপি প্রার্থী আরজি নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা। উঠল, 'জয় বাংলা' স্লোগান। তুলকালাম কাণ্ড উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে।
ছাব্বিশে নজরে পানিহাটি। এই কেন্দ্রে এবার আরজি কর নির্যাতিতার মাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। নাম ঘোষণার পর যথারীতি প্রচারেও নেমে পড়েছেন তিনি। আজ, বুধবার সকালে পানিহাটির পুরসভার ৬ নম্বর ইলিয়াস রোড অঞ্চলে প্রচার করছিলেন রত্না দেবনাথ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাচ্ছিলেন ভোটারদের বাড়িতে। মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতেও দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী। হঠাত্ তাল কাটে।
প্রচার করতে করতে ততক্ষণে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে শেষের দিকে চলে এসেছেন রত্না। বিজেপিকে প্রার্থীকে দেখে একদল মহিলা বলতে শুরু করেন, 'মেয়ের নাম রাজনীতি করছেন কেন? নিজের নামে রাজনীতি করুন। রাজনীতির ময়দানে নিজের নাম খাটান। অভয়ার নামে রাজনীতি করছেন কেন? মেয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আপনাকে একটাও ভোট দেওয়া যাবে না'। এরপরই স্লোগান পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষে বিজেপি প্রার্থীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
আরজি করে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে নয়া সমীকরণ। এবার সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নির্যাতিতার মা রত্ন দেবনাথ। তিনি জানিয়েছেন, 'মাত্র একদিনের মধ্যেই ঠিক করেন যে,বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়াবেন। মেয়ে কখনই রাজনীতি পছন্দ করতেন না। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুর পর, তার চলে যাওয়াকে যেভাবে ভোট প্রচারের হাতিয়ার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো। তাতে আমি খুবই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)