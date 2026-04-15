CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • West Bengal Election 2026: গোপনে TMC ছাড়ান, ৪ তারিখের পর জয় বাংলা বদলে যাবে জয় শ্রীরামে, BJP-র উত্তেজক প্রচার রায়নায়

West Bengal Election 2026: যত ভোট এগিয়ে আসছে, ততই প্রচারে ঝড় তুলছে টিএমসি-বিজেপি। আর এবার রণহুঙ্কার রায়না বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্রের।

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 15, 2026, 03:24 PM IST
যুযুধান TMC vs BJP

পার্থ চৌধুরী: বিজ্ঞাপনের চেনা লাইন ধার করে যদি বলা হয় যে, বাংলায় এখন কী চলছে? তাহলে উত্তর একটাই- ভোট (West Bengal Assembly Election 2026), ভোট এবং ভোট। সঙ্গে জোরদার প্রচার, কটাক্ষ, পাল্টা কটাক্ষ। বৈশাখের বঙ্গে শুধুই এখন ইভিএমের হাওয়া বইছে। দুই দফায় হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণের পালা শেষ হলে ৪ মে ভোটগণনা। আর রেজাল্ট বেরোলেই বাংলায় পালাবদলের গ্যারান্টির সুর রায়না বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্রের।

রায়নায় ভিন্ন মেজাজে প্রচারে ধরা দিলেন সুভাষ। জনসংযোগেই জোর তাঁর। তিনি বলেন, আগেরবারের মত যাঁরা ভাবছেন তৃণমূল ব্যাক করবে, ভুল ভাবছেন তাঁরা। ৪ তারিখের পর আপনাদের 'জয় বাংলা' বদলে যাবে 'জয় শ্রীরামে'। প্রচারে নেমে আবার 'জয় বাংলা' ধ্বনির পাল্টা হুঙ্কার সুভাষের কণ্ঠে। যদিও তাঁর দাবি উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রায়না বিধানসভায় প্রচারে একেবারে ভিন্ন কৌশল নিচ্ছেন সুভাষ পাত্র। প্রচলিত মঞ্চসভা বা বড় গাড়ির পরিবর্তে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছানোই তাঁর প্রধান হাতিয়ার। গোতান অঞ্চলের কামারহাটি, দামিন্যা-সহ একাধিক এলাকায় কখনও পায়ে হেঁটে, আবার কখনও হুড খোলা টোটোতে চেপে প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে সুভাষকে। এই প্রচার ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের নজর কেড়েছে। সুভাষের প্রচারের মাঝেই শোনা যায় রাজনৈতিক শ্লোগানের পাল্টাপাল্টি সুর। একদিকে তৃণমূল সমর্থকদের ‘জয় বাংলা’ ধ্বনি, অন্যদিকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'জয় শ্রী রাম’ স্লোগান এলাকায়। জানা গিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন প্রচারে অনেকেই সরাসরি প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলে এলাকার সমস্যা তুলে ধরেন। 

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের প্রচার কৌশল ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে কার্যকর হতে পারে। এখন দেখার, এই ভিন্নধর্মী প্রচারের প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে। কারণ রায়নায় শাসকদলের শক্তির ভিত বিরাট মজবুত। বিধায়ক বনাম ব্লক সভাপতি কোন্দল থাকলেও রায়নায় শাসকের লোকবল ও সংগঠন জোরাল। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেছেন, 'রায়নার বিজেপি প্রার্থী মিথ্যা বলছেন। রায়নায় আমরা আরও বেশি ভোটেই জিতব। আমরা কেন ওদের বাধা দেব।?' তাঁর সংযোজন, 'তবে কি জয় গুজরাত বলতে হবে? ওরা উত্তর ভারতের বাংলা বিরোধী সংস্কৃতি বয়ে আনছে। ওদের জয় বাংলা হুঙ্কারে সাধারণ  মানুষ বেরিয়ে এসে জয় বাংলা বলছে। আমরা কী করব?' এবারের ভোটে স্লোগান যুদ্ধের এই আর একটা ফিচার দেখা যাচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের অনেক জায়গায়। এবং এটা বাড়ছে। বাকি কদিনে কতটা বাড়ে সেটাই দেখার।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

