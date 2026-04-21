West Bengal Assembly Election: ভোটের মুখে আগেয়াস্ত্র নিয়ে বসে বিজেপি প্রার্থী: ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়

West Bengal Assembly Election: ভোটের মুখে আগেয়াস্ত্র নিয়ে বসে বিজেপি প্রার্থী: ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়
West Bengal Assembly Election: বিজেপি প্রার্থীর অবশ্য দাবি, ভিডিয়োটি ভুয়ো। এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টার ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে একী কাণ্ড! আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বসে বিজেপি প্রার্থী। ভিডিয়ো ভাইরাল। শোরগোল পড়ে গিয়েছে হলদিয়ায়।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: 'দল করার দরকার নেই', ভোট প্রচারের মাঝেই মেজাজ হারিয়ে বিস্ফোরক দেবাংশু- কেন?
হাতে আর মাত্র একদিন। বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ভোট পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। এই কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বিজলী। তাঁর একটি ভিডিয়ো এখন ঘুরছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়।
ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, হলদিয়া বন্দরের শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে বসে রয়েছেন প্রদীপ। তাঁর সামনে টেবিলে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র! সোশ্য়াল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত ভোটাররা। তৃণমূলের অভিযোগ, সন্ত্রাস করে ভোটে জিততে চাইছে বিজেপি। তার প্রমাণ দিলেন প্রার্থী নিজেই। বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ বিজলীর অবশ্য দাবি, ভিডিয়োটি ভুয়ো। এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
এর আগে, মহিলাদের কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন হলদিয়ার দাপুটে বিজেপি নেতা প্রলয় পাল। সেই ভিডিয়ো-ও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। ভিডিয়োটির সত্য়তা অবশ্য যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।
ভিডিয়োতে ওই বিজেপিকে নেতা বলতে শোনা যাচ্ছে, 'যা যা যা, তোরা গুজরাট চলে যা চেন্নাই চলে যা, সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে বাড়িতে পাঠা, আর এদিকে দেখ- বাড়ির বউটা দীঘা চলে যাচ্ছে উন্নয়নের পাঁচালী গান গাইতে, দীক্ষা নিতে। কোন হোটেলে দীক্ষা নিচ্ছে কতক্ষণ দীক্ষা নিচ্ছে তা জানি না। বাড়িতে ফিরে এসে দেখিস বউটাকে যেন গাইনো দেখাতে না হয়। কারণ প্রার্থীর অভাব নেই ওই দলটার মধ্যে? বড় ভাই হিসেবে সাবধান করলাম বাকিটা তোরা বুঝে নে'।
ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই যথারীতি সমালোচনায় সরব হয় তৃণমূল। দলের তরফে ফেসবুক পোস্ট, 'বাংলা এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করছে। আমাদের মা-বোনেরা কারও সম্পত্তি নন, যে তাঁদের জনসমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। মহিলারা আমাদের রাজ্যের মেরুদণ্ড এবং ২০২৬-এ বাংলার মহিলারাই বিজেপির পতনের কারণ হবেন। যে মহিলাদের সম্ভ্রম কেড়ে পদদলিত করতে চাইছে বিজেপি, তারাই উৎখাত করবে এদের'।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৩৬ ঘণ্টা আগেই মাথায় পড়ল বাজ: জিতল কমিশনই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)