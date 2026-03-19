English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Rupa Ganguly BJP candidate: এবার ছুটি হবে মমতার, বিজেপির টিকিট পেয়েই হুঁশিয়ারি রূপার

Rupa Ganguly BJP candidate: 'এবার ছুটি হবে মমতার,' বিজেপির টিকিট পেয়েই হুঁশিয়ারি রূপার

Rupa Ganguly BJP candidate:  'আমার বাড়ি সোনারপুর দক্ষিণে। বাবা-মা ওখানেই থাকতেন। কাজেই  ওখানকার সব সমস্যা আমি জানি'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 19, 2026, 11:17 PM IST
Rupa Ganguly BJP candidate: 'এবার ছুটি হবে মমতার,' বিজেপির টিকিট পেয়েই হুঁশিয়ারি রূপার
বিজেপির টিকিট পেয়েই হুঁশিয়ারি রূপার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে নারীশক্তিতে শান। রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে এবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করল বিজেপি। তিনি বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবার ছুটি হবে। এবং সেটাও হবে সম্মানের সঙ্গে'।

Add Zee News as a Preferred Source

এখনও বাকি ৩৮ আসন। প্রথম দফায় ১৪৪ আসনের পর এবার দ্বিতীয় দফায় ১১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। কলকাতা ও লাগোয়া  মহিলা প্রার্থীদের উপরই ভরসা রেখেছে গেরুয়াশিবির। যেমন, সোনারপুর দক্ষিণে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, টালিগঞ্জে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, যাদবপুরে শর্বরী মুখোপাধ্যায়।

রূপা বলেন, 'আমার বাড়ি সোনারপুর দক্ষিণে। বাবা-মা ওখানেই থাকতেন। কাজেই  ওখানকার সব সমস্যা আমি জানি'। সোনার দক্ষিণের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। এবার তিনিই প্রার্থী। বিজেপির প্রার্থীর কথায়, 'লাভলী মৈত্রের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করব না। জবাব দেবেন সোনারপুরের সাধারণ মানুষ। কারণ কর্মহীনতা এবং দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গ কে গিলে ফেলছে'।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সোনারপুর দক্ষিণ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের বিদায়ী বিধায়ক তথা অভিনেত্রী লাভলী মৈত্রের ওপর পুনরায় ভরসা রাখলেও, বিজেপি এখানে মাস্টারস্ট্রোক দিল প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে। ফলে পর্দার দুই পরিচিত মুখের রাজনৈতিক লড়াই এখন রাজনীতির ময়দানে সবথেকে বড় আকর্ষণ।

এদিকে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চলা আইনি টানাপড়েন এবং ‘অবৈধ বিয়ে’র অভিযোগ — কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াল না। ছাব্বিশেও ফের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। খড়গপুর সদরের বিদায়ী লড়বেন হাওড়ার শ্যামপুর থেকে। উলুবেড়িয়ার ছেলে হিরণ। নিজের জেলাতেই তাঁকে বড় দায়িত্ব দিল দল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026bjp candidate list 2026Rupa Ganguly
পরবর্তী
খবর

Anubrata Mondal: লিড দিতে হবে নাহলে: ভোট ঘোষণা হতেই ফের স্বমহিমায় কেষ্ট
.

পরবর্তী খবর

WB Weather Update: শিয়রে ফুঁসছে প্রবল দুর্যোগ, ৫০ কিমি বেগে ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এ...