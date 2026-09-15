/Big Breaking: অবশেষে নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির! উপনির্বাচনে বিরাট চমক

রাজীব চক্রবর্তী: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। নন্দীগ্রামে হাসিরানি রথ এবং রেজিনগরে শেখরাভ সরকারকে প্রার্থী করা হয়েছে। ৬ অক্টোবর এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী দুটি কেন্দ্র থেকে জেতার পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভবানীপুরের বিধায়ক পদ রাখেন এবং নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেন। অন্যদিকে, রেজিনগরে হুমায়ুন কবীরও একটি আসন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেজিনগরের বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন। ফলে দুই কেন্দ্রেই উপনির্বাচন হচ্ছে।
নন্দীগ্রামে হাসিরানি রথের নাম নিয়ে আগে থেকেই বিজেপির অন্দরে জল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকেই টিকিট দিল দল। হাসিরানি রথ হলেন বিজেপির প্রয়াত নেতা এবং শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের আগে হাসিরানি রথের নাম নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। এর আগে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পরিবারের অভিভাবক। তিনি কোনও দায়িত্ব দিলে তা গ্রহণ করবেন। সেই মন্তব্যের পর থেকেই তাঁর প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়।
কেন হাসিরানি রথ প্রার্থী?
চন্দ্রনাথ রথকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তাঁকে গাড়ির মধ্যে গুলি করে খুন করা হয়েছিল বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সেই ঘটনার পর নন্দীগ্রামের রাজনীতিতে তাঁর পরিবারের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। এবার সেই পরিবারের হাসিরানি রথকেই ভোটের ময়দানে নামাল বিজেপি। তবে রাজনৈতিক মাঠে হাসি রানি রথ মোটেও নতুন মুখ নন। এর আগে তিনি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, ১৯৯৮ সাল থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি দু'বার পঞ্চায়েত সদস্য এবং তিনবার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে হলদিয়া মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা তাঁর। মনোনয়ন কর্মসূচিতে সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কেন নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন?
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও নির্বাচনে লড়েছিলেন এবং দু'টি কেন্দ্রেই জয় পান। পরে ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রামের বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন। ফলে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরেও একই কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। হুমায়ুন কবীর রেজিনগর ও নওদা—দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। পরে তিনি রেজিনগর আসন ছেড়ে দেন। ফলে এই কেন্দ্রেও ভোট হচ্ছে।
৬ অক্টোবর ভোট
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর-সহ রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন হওয়ার কথা। ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা শুরু করেছে। নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে হাসিরানি রথের নাম সামনে আসায় লড়াই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ এই কেন্দ্রটি শুধু একটি বিধানসভা আসন নয়, গত কয়েক বছর ধরে এটি রাজ্য রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই নন্দীগ্রাম থেকেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৬ সালেও নন্দীগ্রাম থেকে জয় পেয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে প্রার্থী করে বিজেপি কী ফল করে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)