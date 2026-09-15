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Big Breaking: অবশেষে নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির! উপনির্বাচনে বিরাট চমক

BJP Nandigram-Rejinagar Candidate 2026: নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। ৬ অক্টোবর দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী আসন ছেড়ে দেওয়ায় এবং রেজিনগরে হুমায়ুন কবীর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ায় এই উপনির্বাচন হচ্ছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:15 AM IST
Big Breaking: অবশেষে নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির! উপনির্বাচনে বিরাট চমক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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