English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • BJP delegation meets ECI: বড় আপডেট, বাংলায় এবার মাত্র এক বা দু দফায় ভোট? কমিশনে দাবি করে এল বিজেপি-ই

BJP delegation meets ECI: বড় আপডেট, বাংলায় এবার মাত্র এক বা দু' দফায় ভোট? কমিশনে দাবি করে এল বিজেপি-ই

WB Assembly Election 2026: সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায় সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে রাজ্যে অবাধ ও হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১৬ দফা দাবি জমা দিয়েছে বিজেপি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 9, 2026, 02:09 PM IST
BJP delegation meets ECI: বড় আপডেট, বাংলায় এবার মাত্র এক বা দু' দফায় ভোট? কমিশনে দাবি করে এল বিজেপি-ই

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আসন্ন ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপরতা তুঙ্গে। এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। সোমবার দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করল বিজেপির প্রতিনিধি দল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার এস.এস সান্ধু ও বিবেক যোশীর কাছে একগুচ্ছ দাবি পেশ করে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার যেন সাত বা আট দফায় নয়, বরং দুই দফার মধ্যেই রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Mamata Banerjee Dharna at Dharmatala: 'রাগ করবেন না, আদর করে বিজেপির গাল টিপে দিন', ধরনামঞ্চে মমতার পাশে কবীর সুমন...

নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপি একটি ১৬ দফা দাবি জমা দিয়েছে। যেখানে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্যে নির্বাচনের প্রাক্কালে নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানান, "আমরা এক, দুই অথবা সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট চাইছি। এর চেয়ে বেশি দফার কোনও প্রয়োজন নেই।" এছাড়াও, রাজ্যে বর্তমানে মোতায়েন থাকা প্রায় ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দাবিও তোলা হয়েছে।

বৈঠক শেষে বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্য শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে রুট মার্চ করানোর ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিস পক্ষপাতিত্ব করছে। তিনি বলেন, “আমি নিজের চোখে দেখেছি যে রুট মার্চ হচ্ছে জনবসতিহীন প্রধান রাস্তায় যেখানে কেবল গাড়ি চলে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলো এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটি নির্বাচন কমিশনের নিয়মের বাইরে।” বিজেপি দাবি করেছে, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির নামে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা আদতে ভোটারদের ভরসা জোগাতে ব্যর্থ।

নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল 'স্পর্শকাতর' বুথ চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি বদলানো। বিজেপির দাবি, যেসব বুথে বিগত নির্বাচনে ৮৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, সেগুলোকে সরাসরি স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব বুথে আগে হিংসার ইতিহাস রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরাসরি ভোটারদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে।

আরও পড়ুন- Rahul Sinha : রাহুলের মনোনয়নে 'গুরুতর বেনিয়ম', জাতীয় নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি তৃণমূলের

নির্বাচন কমিশন সোমবার বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছে। বিজেপির এই দাবিগুলোর প্রেক্ষিতে কমিশন আগামী মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
WB Assembly Election 2026BJP ECI meeting2-phase election Bengal
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026: ভয়ংকর ঘটনা বাংলায়, এবার তালিকা থেকে বাদ একই গ্রামের ২৫২ জন, ঘুমহীন রাতে নাগরিকত্ব হারানোর ত্রাস
.

পরবর্তী খবর

Jeetu Kamal: 'সুযোগ পেলেই ধর্ষণ করবে, এদের ঠাটিয়ে চড় মারুন', কার বিরুদ্ধে সরব জীত...