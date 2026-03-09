BJP delegation meets ECI: বড় আপডেট, বাংলায় এবার মাত্র এক বা দু' দফায় ভোট? কমিশনে দাবি করে এল বিজেপি-ই

BJP delegation meets ECI: বড় আপডেট, বাংলায় এবার মাত্র এক বা দু' দফায় ভোট? কমিশনে দাবি করে এল বিজেপি-ই
WB Assembly Election 2026: সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায় সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে রাজ্যে অবাধ ও হিংসামুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে ১৬ দফা দাবি জমা দিয়েছে বিজেপি।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আসন্ন ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপরতা তুঙ্গে। এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। সোমবার দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করল বিজেপির প্রতিনিধি দল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার এস.এস সান্ধু ও বিবেক যোশীর কাছে একগুচ্ছ দাবি পেশ করে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এবার যেন সাত বা আট দফায় নয়, বরং দুই দফার মধ্যেই রাজ্যে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপি একটি ১৬ দফা দাবি জমা দিয়েছে। যেখানে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে রাজ্যে নির্বাচনের প্রাক্কালে নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর। বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানান, "আমরা এক, দুই অথবা সর্বোচ্চ দুই দফায় ভোট চাইছি। এর চেয়ে বেশি দফার কোনও প্রয়োজন নেই।" এছাড়াও, রাজ্যে বর্তমানে মোতায়েন থাকা প্রায় ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের দাবিও তোলা হয়েছে।
বৈঠক শেষে বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্য শিশির বাজোরিয়া অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে রুট মার্চ করানোর ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিস পক্ষপাতিত্ব করছে। তিনি বলেন, “আমি নিজের চোখে দেখেছি যে রুট মার্চ হচ্ছে জনবসতিহীন প্রধান রাস্তায় যেখানে কেবল গাড়ি চলে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলো এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটি নির্বাচন কমিশনের নিয়মের বাইরে।” বিজেপি দাবি করেছে, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির নামে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা আদতে ভোটারদের ভরসা জোগাতে ব্যর্থ।
নির্বাচন কমিশনের কাছে বিজেপির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল 'স্পর্শকাতর' বুথ চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি বদলানো। বিজেপির দাবি, যেসব বুথে বিগত নির্বাচনে ৮৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, সেগুলোকে সরাসরি স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। যেসব বুথে আগে হিংসার ইতিহাস রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরাসরি ভোটারদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে।
নির্বাচন কমিশন সোমবার বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছে। বিজেপির এই দাবিগুলোর প্রেক্ষিতে কমিশন আগামী মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
