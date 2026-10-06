/পঞ্চায়েতের ইতিহাসে প্রথমবার! সভাধিপতি বিজেপির, মালদা জেলা পরিষদে অভূতপূর্ব সমীকরণ

রণজয় সিংহ: পঞ্চায়েতের ইতিহাসে প্রথমবার মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচিত হলেন বিজেপির সদস্য। ২০ জন তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যের সমর্থনে সভাধিপতি নির্বাচিত হন মালদার হবিবপুর থেকে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করা সদস্য দিপালী বালা। তৃণমূল সদস্যদের একটা বড় অংশ বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হলেন তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করা সদস্য লিপিকা বর্মন ঘোষ। সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনে প্রার্থী দেয়নি বিজেপি। আর এই নতুন সমীকরণ নিয়ে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী মৌসম বেনজির নূর।
৪৩ আসন বিশিষ্ট মালদা জেলা পরিষদ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৪ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। সভাধিপতি নির্বাচিত হন লিপিকা বর্মন ঘোষ। বিজেপি চারটি ও কংগ্রেস পাঁচটি আসনে জয়লাভ করেছিল সেই নির্বাচনে। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ১৯ জন সদস্য সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকেন। তার আগেই পদত্যাগ করেন সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি। তলবী সভায় কংগ্রেসের পাঁচ জন সদস্য বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের পক্ষে (ঋত শিবিরের পক্ষে) ভোট দেন। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সভাধিপতি পদে বিজেপি সদস্য দিপালী বালার নাম প্রস্তাব করেন বিজেপির সদস্যরা। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন মমতাপন্থী তৃণমূলের ২০ জন সদস্য। সহকারি সভাধিপতি নির্বাচনে প্রার্থী দেয়নি বিজেপি। সেখানে মমতাপন্থী তৃণমূলের পক্ষে লিপিকা বর্মন ঘোষের নাম প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কুড়ি জন সদস্য। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হোন লিপিকা বর্মন ঘোষ। এদিন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের (ঋত শিবির) ছয় জন সদস্য মালদা জেলা পরিষদে উপস্থিত থাকলেও তাদের তরফ থেকে কোনও প্রার্থী দেওয়া হয়নি।
আর এই নিয়ে তীব্র খুব প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্য আজ ভোট বয়কট করেন। এমনকি কংগ্রেস নেত্রী মৌসুম নূর বলেন ভোট বাতিলের দাবিতে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। রাজনৈতিক মহলের অনুমান লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস অক্সিজেন পেত বিক্ষুদ্ধ ১৯ জন তৃণমূল সদস্যকে সমর্থন করে বোর্ড দখল করতে পারলে। সেক্ষেত্রে বিজেপির কেন্দ্র ও রাজ্যে নেতৃত্ব এই বিষয়টি নজরে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের সাংগঠনিক বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী সম্প্রতি মালদায় আসেন। জেলার দলীয় নেতৃত্বের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠক করেন মমতাপন্থী তৃণমূলের সদস্যদের সাথেও। তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ তাঁর অনুগামী সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন। এরপর জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের সমীকরণের চিত্রের পট পরিবর্তন ঘটে।
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