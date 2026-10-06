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পঞ্চায়েতের ইতিহাসে প্রথমবার! সভাধিপতি বিজেপির, মালদা জেলা পরিষদে অভূতপূর্ব সমীকরণ

Malda Zila Parishad: কংগ্রেসের পাঁচজন সদস্য আজ ভোট বয়কট করেন। এমনকি কংগ্রেস নেত্রী মৌসুম নূর বলেন ভোট বাতিলের দাবিতে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 06, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 05:29 PM IST
পঞ্চায়েতের ইতিহাসে প্রথমবার! সভাধিপতি বিজেপির, মালদা জেলা পরিষদে অভূতপূর্ব সমীকরণ
Image Credit: সভাধিপতি দিপালী বালা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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পঞ্চায়েতের ইতিহাসে প্রথমবার! সভাধিপতি বিজেপির, মালদা জেলা পরিষদে অভূতপূর্ব সমীকরণ
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