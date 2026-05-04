West Bengal Assembly Election Result 2026: ভোটগণনার মাঝেই শুরু অশান্তি: বাঁকুড়ায় তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল বিজেপির

West Bengal Assembly Election Result 2026: বাঁকুড়া জেলায় বিধানসভা আসনসংখ্যা ১২। এখনও পর্যন্ত ইন্দাস বাদে সবকটি আসনেই এগিয়ে বিজেপি। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 4, 2026, 02:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশের ভোটে দাপট বিজেপিরই? বাঁকুড়ায় দখল করে নিলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। এরপর খবর পেয়ে যখন পাল্টা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক, তখন দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি, সংঘর্ষ। তুমুল উত্তেজনা কোতুলপুরে।

ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটের ফল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি এখনও। গণনা চলছে। কিন্তু তারমধ্য়েই শুরু হয়ে গেল অশান্তি! প্রাথমিক ট্রেন্ডে বিজেপি এগিয়ে  ১৯৪ আসনে। আর তৃণমূল? ৯৪। বস্তুত, জঙ্গলমহলে এবার খাতাই খুলতে পারেনি তৃণমূল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে প্রায় সব আসনেই এগিয়ে বিজেপি। 

এদিন বাঁকুড়া কোতুলপুরে ভোট গণনার মাঝেই উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী। অভিযোগ, খিড়ি গ্রামে তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস দখল কর নেন তাঁরা। পার্টি অফিসে ছাদে লাগিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির পতাকা! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল কর্মীরা। দু'পক্ষের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। শেষ খবর অনুযায়ী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে পুলিস। 

বাঁকুড়া জেলায় বিধানসভা আসনসংখ্যা ১২। এখনও পর্যন্ত ইন্দাস বাদে সবকটি আসনেই এগিয়ে বিজেপি। কোতুলপুরে ৯ রাউন্ড গণনা শেষে কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west Bengal assembly election 2026 resultBankura Kotulpur clashTMCVBJP
Gaighata Assembly Election 2026 Result Update: ভোটের মুখে লিক হয়েছিল বিতর্কিত অন্তরঙ্গ VDO: সেই নেতাই এবার ভোটে করলেন বাজিমাত? কে সেই বড় মুখ?
