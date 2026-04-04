Digha Jagannath Temple: নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় জগন্নাথ দর্শন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি; কেন?

BJP on Digha Jagannath Temple Visitors: নন্দীগ্রামে মহিলা ভোটারদের নিয়ে ভোটের মুখে দীঘা জগন্নাথ ধাম দর্শন করানো ঘিরে বিতর্ক, নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগে সরব বিজেপি, নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের,পালটা তৃণমূল।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 4, 2026, 05:02 PM IST
কীভাবে স্বয়ং জগন্নাথদেব জড়িয়ে পড়লেন ভোটবঙ্গে? (ফাইল ছবি)

কিরণ মান্না: রাজ্যে ভোটের (West Bengal Assembly Elections 2026) ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। আর তার পর থেকেই নানা জায়গায় নানা তর্ক-বিতর্কের বান ডেকেছে। এবার বিতর্ক নন্দীগ্রামে (Nandigram)। নন্দীগ্রামের মহিলা ভোটারদের নিয়ে ভোটের মুখে দীঘা জগন্নাথ ধাম (Digha Jagannath Temple) দর্শন করানো ঘিরে তৈরি হল এই বিতর্ক। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের (Code Of Conduct) অভিযোগে সরব হল বিজেপি (BJP)। নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচন কমিশনে (Election Commission) অভিযোগ দায়ের। ওদিকে পালটা তৃণমূল (TMC)।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গ?

নির্বাচনী আচরণবিধি চালু থাকার মধ্যেই নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মহিলাদের জগন্নাথ মন্দির দর্শনের নাম করে গাড়িতে করে দীঘায় নিয়ে গিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছে তারা।

গণতন্ত্রের পরিপন্থী

তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি প্রলয় পাল ও নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিজেপি অবজারভার অভিজিৎ মাইতি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, রাজনৈতিক লড়াই হোক নীতির ভিত্তিতে, ভোটারদের প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

তৃণমূলের যুক্তি

অন্য দিকে, বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, কোথাও ভ্রমণে যাওয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার, এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও প্রশ্ন নেই। বিজেপি পরাজয়ের আশঙ্কায় ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

