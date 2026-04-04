Digha Jagannath Temple: নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় জগন্নাথ দর্শন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি; কেন?

Digha Jagannath Temple: নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় জগন্নাথ দর্শন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি; কেন?
কিরণ মান্না: রাজ্যে ভোটের (West Bengal Assembly Elections 2026) ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। আর তার পর থেকেই নানা জায়গায় নানা তর্ক-বিতর্কের বান ডেকেছে। এবার বিতর্ক নন্দীগ্রামে (Nandigram)। নন্দীগ্রামের মহিলা ভোটারদের নিয়ে ভোটের মুখে দীঘা জগন্নাথ ধাম (Digha Jagannath Temple) দর্শন করানো ঘিরে তৈরি হল এই বিতর্ক। নির্বাচনী বিধিভঙ্গের (Code Of Conduct) অভিযোগে সরব হল বিজেপি (BJP)। নন্দীগ্রাম থেকে নির্বাচন কমিশনে (Election Commission) অভিযোগ দায়ের। ওদিকে পালটা তৃণমূল (TMC)।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ফের ভাঙন! ভোটবাংলায় তৃণমূল ছেড়ে এবার বিজেপি'তে যোগ আইনজীবীদের
নির্বাচনী বিধিভঙ্গ?
নির্বাচনী আচরণবিধি চালু থাকার মধ্যেই নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মহিলাদের জগন্নাথ মন্দির দর্শনের নাম করে গাড়িতে করে দীঘায় নিয়ে গিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, যা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করেছে তারা।
আরও পড়ুন: TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক
গণতন্ত্রের পরিপন্থী
তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি প্রলয় পাল ও নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিজেপি অবজারভার অভিজিৎ মাইতি সাংবাদিক বৈঠকে জানান, রাজনৈতিক লড়াই হোক নীতির ভিত্তিতে, ভোটারদের প্রলোভন দেখিয়ে প্রভাবিত করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।
আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'পশ্চিমবঙ্গে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা, বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে': কমিশনে বিস্ফোরক মমতা
তৃণমূলের যুক্তি
অন্য দিকে, বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, কোথাও ভ্রমণে যাওয়া প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার, এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও প্রশ্ন নেই। বিজেপি পরাজয়ের আশঙ্কায় ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।
আরও পড়ুন: WB Assembly Election 2026 Dates: কমিশনের চূড়ান্ত ঘোষণা; বাংলায় কবে বিধানসভা নির্বাচন? ক'দফায়? রেজাল্ট কবে?
