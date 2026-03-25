West Bengal Assembly Election 2026: মমতা উত্তরে পা রাখতেই বিজেপিতে বড়সড় ধস, ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি শাসকদলের

West Bengal Assembly Election 2026: মমতা উত্তরে পা রাখতেই বিজেপিতে বড়সড় ধস, ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি শাসকদলের
West Bengal Assembly Election 2026: মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিকে ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ে এলাকায়। রাতেই-এর উদ্যোগে দুটি পৃথক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী -এর সফরকে কেন্দ্র করেই এই যোগদান কর্মসূচি, যা তাঁর প্রতি 'উপহার' হিসেবেই আয়োজিত হয়েছে।
অরূপ বসাক: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মঙ্গলবার বিকেলে ডুয়ার্সের চালসায় পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাটিয়ালি ব্লকের চালসা–মেটেলি রাজ্য সড়কের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে রাত্রিযাপন করেন তিন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাত থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। বিশেষ করে বিজেপি শিবিরে ধস নামিয়ে দুটি পৃথক যোগদান সভার মাধ্যমে তৃণমূলে যোগ দিল মোট ১৩টি পরিবার।
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাতে দুটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত একটি সভায় টিলাবাড়ি ডিভিশন চা বাগান এলাকার ৮টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখায়। মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি এবং অঞ্চল সভাপতি বাপন রায়ের উপস্থিতিতে তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়।
অন্যদিকে, বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকায় আয়োজিত অন্য একটি সভায় আরও ৫টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে। এখানে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি দীপক রায় এবং যুব সভাপতি সুজিত বিশ্বাস-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এই যোগদান কর্মসূচিকে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে একটি 'উপহার' হিসেবেই দেখছেন। মেটেলি ব্লক নেতৃত্বের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আস্থা রেখেই বিজেপি ত্যাগ করার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় পরিবারগুলি।
প্রসঙ্গত, আবার কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙণ। প্রায় ৫০টির বেশি কংগ্রেস পরিবার তৃণমূলে যোগদান। এসআইআর ইস্যুতে কংগ্রেস কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেনি। বিজেপি তথা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেনি। এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলে যোগদান মালদার মোথাবাড়ি বিধানসভার উত্তর লক্ষ্ণীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস নেতৃত্বদের। মোথাবাড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নজরুল ইসলামের কর্মীসভায় উপস্থিত হয়ে যোগদান করেন এলাকার কংগ্রেস নেতৃত্বরা।
উল্লেখ্য, বুধবার উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়ি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা শুরু। ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন টাউন ক্লাবের মাঠে দুপুরে দলীয় প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী সভা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
