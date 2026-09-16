/রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে উপড়ে গেল ঘাসফুল: মমতার তৃণমূলকে গোহারা হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী বিজেপি, পঞ্চায়েত হাতছাড়া TMC-র

প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূমের রামপুরহাট-১ ব্লকের খরুন গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় রাজনৈতিক পটবদল ঘটল। ভোটাভুটিতে শাসক শিবিরকে টেক্কা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে পঞ্চায়েতের রাশ নিজেদের দখলে নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। নতুন বোর্ড গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং উপ-প্রধান পদে দায়িত্ব পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়ার পর থেকেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা।
আসন বিন্যাস
রামপুরহাট-১ ব্লকের অন্তর্গত খরুন গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ১৩। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছিল:
তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল ৭টি আসনে।
বিজেপি পেয়েছিল ৬টি আসন।
সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নির্বাচনের পর স্বাভাবিক নিয়মেই পঞ্চায়েত প্রধানের পদ দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুমিত্রা লেট। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিজেপি সরকার আসার পর স্থানীয় স্তরেও সমীকরণ বদলাতে শুরু করে। বিরোধী দল বিজেপির পক্ষ থেকে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জোর তৎপরতা শুরু হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের প্রক্রিয়া আঁচ করতে পেরে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ভোটাভুটির আগেই তড়িঘড়ি প্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেন তৃণমূলের সুমিত্রা লেট।
কড়া নিরাপত্তায় ভোটাভুটি ও ফল
প্রধান পদ শূন্য হওয়ার পর বুধবার প্রশাসনিক নির্দেশে নতুন প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচনের জন্য আস্থা ভোটাভুটির ডাক দেওয়া হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পঞ্চায়েত চত্বর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিস বাহিনী। কড়া পুলিসি প্রহরার মধ্য দিয়েই পঞ্চায়েতের সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশ নেন।
১৩ আসন বিশিষ্ট এই পঞ্চায়েতের ভোটাভুটিতে নাটকীয় মোড় নেয়। ভোটাভুটিতে বিজেপির প্রধান পদপ্রার্থী হরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পক্ষে ভোট দেন মোট ৮ জন সদস্য। অর্থাৎ, তৃণমূলের সদস্য থাকা সত্ত্বেও দলবদলের কারণে ম্যাজিক ফিগার পার করে বিজেপি। হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল পঞ্চায়েত প্রধান এবং মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল উপ-প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন।
বিজেপি শিবিরে উল্লাস
ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চায়েত ভবনের বাইরে অপেক্ষারত বিজেপি নেতা-কর্মীরা সবুজ আবির ছেড়ে গেরুয়া আবির উড়িয়ে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন। মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি এলাকায় দলীয় স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলের সদস্যরাও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের রায়কে সম্মান জানাতেই এই বোর্ড গঠন সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়াকে কেন্দ্র করে জেলা তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি ও ক্ষোভের আবহ তৈরি হয়েছে।
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