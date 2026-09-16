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রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে উপড়ে গেল ঘাসফুল: মমতার তৃণমূলকে গোহারা হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী বিজেপি, পঞ্চায়েত হাতছাড়া TMC-র

BJP Wins in Rampurhat Panchayet: সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নির্বাচনের পর স্বাভাবিক নিয়মেই পঞ্চায়েত প্রধানের পদ দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুমিত্রা লেট। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিজেপি সরকার আসার পর স্থানীয় স্তরেও সমীকরণ বদলাতে শুরু করে।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:41 PM IST
রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ে উপড়ে গেল ঘাসফুল: মমতার তৃণমূলকে গোহারা হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী বিজেপি, পঞ্চায়েত হাতছাড়া TMC-র

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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