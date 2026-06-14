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  • /Jan Kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন টু আধার সংশোধন! রাজ্য জুড়ে সোম থেকে জনকল্যাণ শিবির, আর কী কী সুবিধা

Jan Kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন টু আধার সংশোধন! রাজ্য জুড়ে সোম থেকে জনকল্যাণ শিবির, আর কী কী সুবিধা

Jan kalyan Shivir: সাধারণ মানুষের কাছে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে শুরু হচ্ছে নতুন সরকারের জনক‌ল‌্যাণ শিবির। কাল ১৫ জুন থেকে ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বসবে এই শিবির। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:03 AM IST
Jan Kalyan Shivir: অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আবেদন টু আধার সংশোধন! রাজ্য জুড়ে সোম থেকে জনকল্যাণ শিবির, আর কী কী সুবিধা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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