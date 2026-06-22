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গেরুয়া বঙ্গে এবার মানচিত্র বদল! কলকাতা-সহ নতুন ৫ জেলা, তৈরি হবে মহকুমা-পুরসভাও

শিবমন্দির,গাজল,চাঁচল, বেলদা, বাগনান,কামারপুকুর ও কোলাঘাটকে পুরসভা করার প্রস্তাব।  মহকুমা হচ্ছে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 22, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:10 PM IST
গেরুয়া বঙ্গে এবার মানচিত্র বদল! কলকাতা-সহ নতুন ৫ জেলা, তৈরি হবে মহকুমা-পুরসভাও
Image Credit: গেরুয়া বঙ্গে এবার মানচিত্র বদল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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