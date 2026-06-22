/গেরুয়া বঙ্গে এবার মানচিত্র বদল! কলকাতা-সহ নতুন ৫ জেলা, তৈরি হবে মহকুমা-পুরসভাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বিজেপির জমানায় এবার বাংলা মানচিত্রে বদল। কলকাতা-সহ আরও ৫ নতুন জেলা। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি পুরসভা ও মহকুমা গঠনেরও প্রস্তাব। বাজেটে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদলের ইঙ্গিত।
৫ নতুন জেলা
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কলকাতা
বসিরহাট
সুন্দরবন
জঙ্গিপুর
আরামবাগ
নতুন মহকুমা
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গোপীবল্লভপুর
৭ নতুন পুরসভা
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শিবমন্দির
গাজল
চাঁচল
বেলদা
বাদনানা
কামারপুকুর
কোলাঘাট
পুলিস জেলা
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কাঁথি
রাজধানী হওয়া সুবাদে কলকাতায় একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিলই। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে জেলার তকমা পেতে চলেছে তিলোত্তমা। এখন নতুন কাঠামোয় কীভাবে প্রশাসনিক পুর্নগঠনের প্রক্রিয়া চলবে, তা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সুন্দরবনকে আলাদা জেলা করার সিদ্ধান্তও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের সমস্যার কারণে সেখানে আলাদা পরিকাঠামো তৈরির দাবি ছিল বহুদিনের।
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