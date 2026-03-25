Mamata Banerjee: ওরা বাঙালি বিরোধী, একদিন বলে দেবে মেয়েরা শাড়ি পরতে পারবে না: প্রচারের শুরুতেই বিস্ফোরক মমতা

Mamata Banerjee: এসআইআর-এর কথা টেনে মমতা বলেন, বহু মহিলার নাম কেটে দিয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, টাইটেল চেঞ্জ হয়েছে-সব বাদ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 25, 2026, 02:42 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাবের সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে  বিজেপিকে তুলোধনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন ভোট দেবেন তৃণমূল কংগ্রেস কে, আর কেন ভোট দেবেন না বিজেপিকে? এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, নোটবন্দির লাইনে দাঁড়ানেরা কথা মনে রয়েছে? এসআইআর তো চলেছে, আধারের লাইনে, গ্যাসের লাইনে ওরা মানুষকে দাঁড় করিয়েছে। ওরা মাছ খেতে দেবে না। একদিন হয়তো বলবে মেয়েরা শাড়ি পরতে পারবে না। 

এসআইআর-এর কথা টেনে মমতা বলেন, বহু মহিলার নাম কেটে দিয়েছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে, টাইটেল চেঞ্জ হয়েছে-সব বাদ। অনেক রাজবংশীকে বাদ দিয়েছে, এনআরসির নোটিস দিয়েছে। এসআইআর এর লাইনে ২২০ জন মারা গিয়েছে। আজকে তাদের আত্মা কাঁদছে। বিজেপি জেনে রেখো-তোমাদের কাছে তারা জবাব নেবে। জবাব তোমাদের দিতেই হবে। এতদিন এই মাটিতে বাঁচবার পর তোমরা আমাদের বিদেশি বলছ? তোমরা বলছ আমাদের প্রমাণ দিতে হবে? আগে তোমরা প্রমাণ করো তোমার দেশের নাগরিক কিনা, তারপর অন্য কথা। 

যুদ্ধে জেরে গ্যাস-তেলের দাম বেড়েছে। মমতা বলেন,  আবার পেট্রোলের দাম বেড়ে গিয়েছে। জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে। এটা তো আমরা হাতে নেই। আমার হাতে একটা জিনিসই আছে। সেটা হল মানুষ। বিজেপি পার্টি ভ্যানিশ পার্টি। নির্বাচন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপি চিহ্ন দিচ্ছে। কখনও দেখেছন সেন্ট্রাল ফোর্স বিজেপি পতাকা নিয়ে যাচ্ছে। লজ্জা করে না! বিজেপি নেতৃবৃদ্ধের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। আমরা মা-বোনেরা না থাকলে ঘর চলে না, রাজ্য চলে না, দেশ চলে না। তুমি মা বোনেদের গায়ে হাত দিয়েছ, মা বেনেদের উপরে অত্যাচার করছে! তাদের নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছ!

সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট নিয়ে মমতা বলেন,  কাল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট দিয়েছে শুনলাম, মধ্যরাতে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে। কাল বলবে, এনআরসি করে আমি ডিটেনশন ক্যাম্প করব। আমি বেঁচে থাকতে এনআরসি করে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। আমার পরের জেনারেশনও এটা অ্য়ালউ করবে না। প্রায় রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা করবেন না, শস্য বিমা করা আছে। মেয়েদের লক্ষ্ণীরভাণ্ডার চিরদিন চলবে। আমরা করে দেখাই। পয়লা মার্চ থেকে টাকা পেয়েছেন তো। বিহারে মহিলাদের ৮ হাজার টাকা হয়েছিল ভোটের আসে। ভোটের পর সব ভেঙে চুরে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা সব মেয়েদের  এটা দিই। কার কী আছে দেখি না। লক্ষ্ণীর ভাণ্ডার ৬০ বছরের পরেও চলবে। স্বাস্থ্যসাথীতে ৯ কোটি মানুষকে পরিষেবা দিই আমরা। কেন্দ্রের প্রকল্পের অনেক ঝামেলা। দেখে নিন।

আর পড়ুন-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ২৫ যাত্রী নিয়ে উলটে গেল দোতলা বাস, দুমড়ে মুচড়ে শেষ শিশু-সহ এক

আরও পড়ুন-বিয়ে-উত্তরাধিকার-লিভ ইনের ক্ষেত্রে সবার জন্য এক আইন, গুজরাতে পাস হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

ওরা নোটবন্দি, আধার, এসআইআর নিয়ে লাইলে দাঁড় করায়। এবার বলছে গ্য়াস বুক করতে গেলে ৩৫ দিন লাগে। গ্যাস বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে গিয়ছে। আমিষ খেতে পাবে না, পুরনো দিনে ফিরে যাবে। হাজার টাকা খরচ করে আধার করা হল। এখন বলছে ভোটাধিকার, নো আধার। আধার কার্ড--নো পাপা। ভোটার অধিকার কাড়া---ইয়েস পাপা। মনে রাখবেন, সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা মা-বোনেরা রয়েছে। যদি মনে করে বাইরে থেকে লোক এনে ছাপ্পা করে ভোট করাবে তাহলে বলব, মেয়েরা এগিয়ে থাকবে ছেলেদের পেছনে রাখবেন। তাই বলি যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। 

ফলপ্রকাশ নিয়ে মমতা বলেন, ৪ তারিখে ফল প্রকাশ হবে। বিজেপির হবে হার। বিজেপির রাজ্যগুলোতে বলছে মাছ খাবে না।  মাংস খেতে গেলেই পেটাচ্ছে। কে কী খাবে তা তো তার নিজের ব্যাপারে। এরপর কবে বলে দেবে মেয়েরা শাড়ি পরবে না। যার যা ইচ্ছা সে সেটাই পরবে। তুমি ঠিক করে দেবে আমি কী খাব, কী পরব! বাংলা ভাষায় কথা বললেই পেটাচ্ছে। ওরা তো বাঙালি বিরোধী। আমরা তো সবাইকে নিয়ে চলি। আমি সবার জন্য কাজ করি। সেন্ট্রাল ফোর্সকে বলব, ম্যান পাওয়ার ইজ দ্যা রিয়েল পাওয়ার । আজ বিজেপি দিল্লিতে ক্ষমতায় রয়েছে। কাল উল্টে যাবে। মনে রাখবেন।  আপনারা আপনাদের কাজ সম্মানের সঙ্গে করুন।

Blur Drum Horror: ভদ্রেশ্বরে 'মুসকান' ভীতি: একলা পড়ে একটা নীল ড্রাম, ঢাকনা সরাতেই ঝলসানো, গলাকাটা নগ্ন দেহ
Rinku Singh News: IPL শুরুর ৪ দিন আগেই হৃদয় জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী, সদ্য বাবা হারানো KKR স্টার...