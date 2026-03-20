West Bengal Assembly Election 2026: বড়সড় ভাঙন, বিজেপির চাপ বাড়িয়ে এবার তৃণমূলে যোগ এই হেভিওয়েট রাজবংশী মুখের

West Bengal Assembly Election 2026: বড়সড় ভাঙন, বিজেপির চাপ বাড়িয়ে এবার তৃণমূলে যোগ এই হেভিওয়েট রাজবংশী মুখের
West Bengal Assembly Election 2026: নির্বাচনের আগে ময়নাগুড়িতে শক্তি বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজবংশী নেতা রঞ্জিত বর্মন সহ ৩০টি পরিবার আজ ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।
প্রদ্যুৎ দাস: লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে নিজেদের ঘর গোছাতে শুরু করল শাসক দল। শুক্রবার ময়নাগুড়ি বিধানসভা এলাকায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেপিপি এবং বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা রাজবংশী সমাজের পরিচিত মুখ রঞ্জিত বর্মন। তাঁর সঙ্গেই আরও প্রায় ৩০টি পরিবার তৃণমূলে নাম লেখালেন।
আরও পড়ুন:Arabul Islam joins ISF: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে শোনেন', TMC ছেড়ে ISF-এ 'তাজা' নেতা আরাবুল
এদিন ময়নাগুড়ি ইন্দিরা ভবনের দলীয় কার্যালয়ে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ময়নাগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী রামমোহন রায় এবং ব্লকের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। নবাগত সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের দলে স্বাগত জানান মহুয়া গোপ।
কে এই রঞ্জিত বর্মন?
পেশায় আইনজীবী রঞ্জিত বাবু ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধব ডাঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/১৩৫ নং বুথের বাসিন্দা। রাজবংশী সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০২৩ সালের ধূপগুড়ি উপ-নির্বাচনে তিনি কেপিপি (KPP) দলের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এরপরও তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
দলে যোগ দিয়ে রঞ্জিত বর্মন জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং জনমুখী কাজ দেখেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতেই তিনি বিজেপি ও কেপিপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভোটব্যাঙ্কে রঞ্জিত বর্মনের মতো নেতার তৃণমূলে যোগদান নিশ্চিতভাবেই শাসক দলের পাল্লা ভারী করবে। বিশেষ করে কেপিপি এবং বিজেপি ছেড়ে আসা এই ৩০টি পরিবার ময়নাগুড়িতে বিরোধী শিবিরে বড়সড় ধাক্কা দিল বলে মনে করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন:TMC Canning Purba election committee 2026: প্রার্থী-বিক্ষোভে বড় পদক্ষেপ: ক্যানিং পূর্বে এবার তৃণমূলের নির্বাচন কমিটি, চেয়ারম্যান শওকত
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি আসনের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে কর্মীদের জন্য চালু হেঁশেল। পাতা হয়েছে চেয়ার টেবিল। রোজ প্রায় এক হাজার মানুষ খাচ্ছেন। কোনওদিন মাছ, মাংস কিংবা ডিম। কোনওদিন আবার নিরামিষ। ভাত, ডাল, সয়াবিন, পাপড় ভাজা। আক্ষরিক অর্থেই প্রার্থীর বাড়িতে ভোজের আয়োজন। রান্নার গ্যাসের সংকট। কুছ পরোয়া নেহি। কাঠের উনুনে বিশাল কড়াইয়ে চলছে রান্না। প্রার্থী বলছেন, কর্মীরা অনেক দূর থেকে আসেন।
একটু ডাল ভাত খাওয়াতে পারব না? মানুষ আমার বাড়িতে খেলে নিজের ভালো লাগে। প্রাক্তন প্রধান থেকে পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা সাধারণ কর্মী, সমর্থক প্রত্যেকেই প্রার্থীর বাড়িতে চেয়ার টেবিলে বসে খাচ্ছেন। তারা কৃষ্ণ দাসের তারিফ করছেন। এনিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী। তিনি বলেন, 'যে খাওয়াচ্ছে, সেটা তাঁর ব্যাপার। এনিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)