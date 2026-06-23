/সাঁড়াশি চাপে অভিষেক? ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’র ৯১.২ কোটি ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক রহস্য, FIR করলেন ববি

অয়ন ঘোষাল: ডায়মন্ডহারবারে দুটি 'প্রকল্প' চালু করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি হল 'সেবাশ্রয়' এবং অন্যটি 'শ্রদ্ধার্ঘ্য'। এই দুই প্রকল্প ঘিরেই এখন দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। প্রশ্ন উঠছে অভিষেক ওই দুই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন বিপুল টাকা পেলেন কোথা থেকে? এনিয়ে এবার এফআইআর করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববি।
প্রতি মাসে ৭৬,০০০ প্রবীণ নাগরিকের হাতে ১,০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিল ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’-এর মাধ্যমে। বছরে খরচ ৯১.২ কোটি টাকা। দাবি করা হয়েছিল ওই টাকা দিচ্ছেন ১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু কে তাঁরা? নাম কোথায়? আর্থিক অনুদানের হিসাব কোথায়? এইসব প্রশ্ন নিয়েই আজ বিষ্ণুপুর থানায় FIR করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববি। প্রশ্ন তুলে দিলেন, ওই 'প্রকল্প' নিয়ে। এর আগে সরকারি জমি থেকে প্রায় ৩০০ কোটির বেশি টাকার মাটি বিক্রি নিয়ে এফআইআর হয়েছে। সেখানেও অভিযোগের তির অভিষেকের দিকে।
মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ববি বলেন, “১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’-এর জন্য অর্থ দিচ্ছেন—খুব ভালো কথা। কিন্তু তাঁদের তালিকা কোথায়? অডিট রিপোর্ট আছে? Financial Disclosure আছে? কোনও Trust, Society, NGO-র আইনি কাঠামো আছে?” আমার প্রশ্ন খুবই সরল। ₹৯১.২ কোটি টাকা কি ছোটখাটো টাকা? না।
তাহলে বাংলার মানুষ জানবে না—টাকা কোথা থেকে আসছে? কারা দিচ্ছে? কীভাবে দিচ্ছে? এর হিসাব কোথায়?
ববির অভিযোগ, এত বড় অঙ্কের লেনদেনে স্বচ্ছতার বালাই নেই। দুয়ারে সরকারের বার্ধক্যভাতার আবেদনকারীদের তথ্য কীভাবে, কার মাধ্যমে উপভোক্তা বাছাইয়ে ব্যবহার হল—সেই উৎসও অজানা। আয়কর নোটিস নিয়েও ধোঁয়াশা। “জনসমক্ষে বলা হয়েছে নোটিস এসেছে। সেটা আসল সরকারি নথি নাকি অন্য কিছু—মানুষের জানার অধিকার আছে। আমি আজ কাউকে অপরাধী ঘোষণা করতে আসিনি। সেটা আদালতের কাজ। কিন্তু তদন্তের দাবি তোলা একজন নাগরিকের অধিকার।
বিজেপি নেতার দাবি, এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, জনস্বার্থের প্রশ্ন। “আমি কাউকে দোষী বলছি না। তদন্ত হোক। যদি ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’ সব আইনসম্মত হয়, তদন্তেই প্রমাণ হবে। আর জালিয়াতি, ভুয়ো নথি বা নির্বাচন আইন লঙ্ঘন থাকলে পুলিস, আদালত, আয়কর, ED ব্যবস্থা নেবে।” ৭৬ হাজার উপভোক্তা, ১৬,৩৮০ দাতা—‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’-এর সংখ্যার এই হিসাবের পেছনের রহস্য উদঘাটনই এখন ববির দাবি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)