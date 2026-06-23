Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /সাঁড়াশি চাপে অভিষেক? ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’র ৯১.২ কোটি ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক রহস্য, FIR করলেন ববি

সাঁড়াশি চাপে অভিষেক? ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’র ৯১.২ কোটি ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক রহস্য, FIR করলেন ববি

Abhishek Banerjee : ববির অভিযোগ, এত বড় অঙ্কের লেনদেনে স্বচ্ছতার বালাই নেই। দুয়ারে সরকারের বার্ধক্যভাতার আবেদনকারীদের তথ্য কীভাবে, কার মাধ্যমে উপভোক্তা বাছাইয়ে ব্যবহার হল—সেই উৎসও অজানা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 23, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:36 PM IST
সাঁড়াশি চাপে অভিষেক? ‘শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকল্প’র ৯১.২ কোটি ঘিরে স্বেচ্ছাসেবক রহস্য, FIR করলেন ববি

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
একলাফে ৪০০% বাড়ল ভিসার খরচ! ভারতীয়রা কি আর সাগর পেরোবে না? দেখে নিন ১ জু
visa fees hike27 min ago
2
Bhabanipur Election Case54 min ago
3
Abhishek Banerjee1 hr ago
4
Lucknow Fire1 hr ago
5
Erling Haaland1 hr ago