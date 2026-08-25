/স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে নৃশংস খুন! গ্রেফতার দলের বরখাস্ত নেতা-সহ ৪

তথাগত চক্রবর্তী: বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিক খুনে গ্রেফতার মণ্ডল সভাপতি, মোট ধৃত ৪। পুলিসের জালে সুজন মণ্ডল হাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যও।
বিজেপি কর্মী বাপি প্রামাণিক খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হল বিজেপিরই মণ্ডল সভাপতি সুজন মণ্ডলকে। যদিও দলবিরোধী কাজের অভিযোগে আগেই তাকে সাসপেন্ড করেছে দল। পরিবারের অভিযোগ ছিল, বাপি প্রামাণিক খুনের মূল চক্রী সুজন মণ্ডল। তার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করে মৃতের পরিবার। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার বারুইপুর থানা এলাকার হাড়দহ পঞ্চায়েতের উত্তর ট্যাঙ্গেরবেড়িয়ায় একটি পুজো কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাঁধে। সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মৃত বাপি প্রামাণিকের স্ত্রী। পরিবারের দাবি, তাঁর সামনেই ধারাল অস্ত্র দিয়ে বাপিকে কোপানো হয়।
গুরুতর জখম অবস্থায় বাপি প্রামাণিককে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নামে বারুইপুর থানার পুলিস। গত সোমবার তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল।
অভিযোগ ও তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে এই ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির সাসপেন্ডেড মণ্ডল সভাপতি সুজন মণ্ডল, কৃষ্ণা মণ্ডল, কনক মণ্ডল এবং অনিল নাইয়া। ঘটনায় খুনের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ ছিল এবং কার কী ভূমিকা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
অন্যদিকে, ৩ মাস ধরে গ্রাম ছাড়া, মেয়েকে বিয়ে জন্য দেখতে আসার আগে গ্রাম ঢুকেছিলেন তৃণমূল কর্মী। বিজেপির পথ সভার কয়েক ঘণ্টা পর তৃণমূল কর্মীকে বাঁশ, লাঠি, বন্দুকের বাঁটে করে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুরের বেলুটি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলুটি গ্রামের তৃণমূল কর্মী নয়ন শেখ পালা বদলের পর দীর্ঘ ৩ মাস ধরে গ্রাম ছাড়া ছিলেন।
মেয়ের বিয়ে জন্য গত সোমবার ছেলের বাড়ি থেকে দেখতে আসত। তার জন্য সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ গ্রাম ঢুকেছিলেন। এবং এদিন বিকেলে নানুর বিধানসভার বিজেপির প্রাথী খোকন দাস বেলুটি বাস স্ট্যান্ডে একটি পথ সভা করেন তার কয়েক ঘন্টা পর রাত প্রায় ১০ টা নাগাদ নয়ন শেখের বাড়ির কাছে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী বাঁশ, লাঠি, বন্দুকের বাঁটে করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ তৃণমূলের। স্থানীয় বাসিন্দারা আশঙ্কা জনক অবস্থায় উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনার পর এলাকা থমথমে ঘটনাস্থলে নানুর থানার পুলিস।
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