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স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে নৃশংস খুন! গ্রেফতার দলের বরখাস্ত নেতা-সহ ৪

Baruipur BJP Worker Death: গুরুতর জখম অবস্থায় বাপি প্রামাণিককে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নামে বারুইপুর থানার পুলিস। গত সোমবার তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। গ্রেফতার সুজন মণ্ডল হাড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যও।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:26 AM IST
স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে নৃশংস খুন! গ্রেফতার দলের বরখাস্ত নেতা-সহ ৪

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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