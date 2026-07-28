/১১ পুকুর ভরাট, সরকারি জমি হাতবদলে ১০০০ কোটির বেনিয়ম! অভিষেকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ববি

অশোক মান্না: মহেশতলায় হাজার কোটি টাকার জমি দুর্নীতির অভিযোগ! অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর বিজেপি নেতার। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একাধিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে উঠল হাজার কোটি টাকারও বেশি জমি দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ। মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। অভিযোগের তালিকায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি তৎকালীন জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং অভিষেকের একাধিক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের নামও রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
পুকুর ভরাট ও সরকারি জমি দখলের বিস্ফোরক অভিযোগ
বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের দায়ের করা অভিযোগের মূল কারণ, ৫২ বিঘা জমি ও ১১টি পুকুর ভরাট। মহেশতলার জিঞ্জিরা বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫২ বিঘা সরকারি জমি বেআইনিভাবে দখল করা হয়েছে। অভিজিৎ দাসের দাবি, ওই এলাকায় একসময় ১১টি বড় পুকুর ছিল, যা রাতারাতি ভরাট করে বিশাল আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ওই জমিটি পেয়েছিল 'পি সি চন্দ্র' সংস্থা। অভিযোগ, ২০১৬ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সেই জমি পি সি চন্দ্রের হাত থেকে চলে যায় ‘সৃজন গ্রুপ’ নামক এক আবাসন সংস্থার হাতে। সরকারি জমি অনিয়ম করে বেসরকারি সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়া এবং পুকুর ভরাট করে আবাসন তৈরির মাধ্যমে হাজার কোটি টাকারও বেশি আর্থিক তছরুপ ও অনিয়ম হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।
প্রশাসনিক আধিকারিকদের যোগসাজশ ও কড়া তদন্তের দাবি
অভিযোগকারী বিজেপি নেতার আশঙ্কা, এই বিশাল পরিমাণের জমি ও অর্থ দুর্নীতির পেছনে শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নন, তৎকালীন একাধিক ডব্লিউবিসিএস এবং আইএএস আধিকারিকদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ রয়েছে। গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে মহেশতলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন অভিজিৎ দাস। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।
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