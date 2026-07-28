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১১ পুকুর ভরাট, সরকারি জমি হাতবদলে ১০০০ কোটির বেনিয়ম! অভিষেকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ববি

Abhishek Banerjee: মহেশতলার জিঞ্জিরা বাজারে ৫২ বিঘা সরকারি জমি ও ১১টি পুকুর ভরাট করে আবাসন তৈরির অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস। তাঁর দাবি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জমি বেআইনিভাবে আবাসন সংস্থাকে পাইয়ে দিয়ে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এতে জড়িয়ে তৎকালীন ডিএম ও এসডিও-ও। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 28, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:26 PM IST
১১ পুকুর ভরাট, সরকারি জমি হাতবদলে ১০০০ কোটির বেনিয়ম! অভিষেকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ববি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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