BJP leader controversial video viral: "দীঘার কোন হোটেলে কতক্ষণ?" মহিলাদের কুরুচিকর আক্রমণ শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতার, Video Viral

BJP leader controversial video viral:   ভিডিয়োটির সত্য়তা অবশ্য যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 11, 2026, 08:59 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটমুখী বাংলায় নিশানায় মহিলারা। বিজেপি নেতার কুরুচিকর মন্তব্য়ের ভিডিয়ো ভাইরাল। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। ভিডিয়োটির সত্য়তা অবশ্য যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা।

ঘটনাটি ঠিক কী? নন্দীগ্রামের দাপুটে বিজেপি নেতা প্রলয় পাল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। সেই প্রলয়ের একটি ভিডিয়ো এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে ভিডিয়ো ওই বিজেপিকে নেতা বলতে শোনা যাচ্ছে, 'যা যা যা, তোরা গুজরাট চলে যা চেন্নাই চলে যা, সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে বাড়িতে পাঠা, আর এদিকে দেখ- বাড়ির বউটা দীঘা চলে যাচ্ছে উন্নয়নের পাঁচালী গান গাইতে, দীক্ষা নিতে। কোন হোটেলে দীক্ষা নিচ্ছে কতক্ষণ দীক্ষা নিচ্ছে তা জানি না। বাড়িতে ফিরে এসে দেখিস বউটাকে যেন গাইনো দেখাতে না হয়। কারণ প্রার্থীর অভাব নেই ওই দলটার মধ্যে? বড় ভাই হিসেবে সাবধান করলাম বাকিটা তোরা বুঝে নে'।

এদিকে ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সমালোচনায় সরব তৃণমূল। দিন কয়েক আগে দোল পূর্ণিমায় নন্দীগ্রাম থেকে মহিলাদের বাসে করে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির দর্শন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাজ্যের শাসকদের উদ্যোগে। দলের তরফে ফেসবুক পোস্ট, 'বাংলা এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করছে। আমাদের মা-বোনেরা কারও সম্পত্তি নন, যে তাঁদের জনসমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। মহিলারা আমাদের রাজ্যের মেরুদণ্ড এবং ২০২৬-এ বাংলার মহিলারাই বিজেপির পতনের কারণ হবেন। যে মহিলাদের সম্ভ্রম কেড়ে পদদলিত করতে চাইছে বিজেপি, তারাই উৎখাত করবে এদের'। 

বিজেপি নেতা প্রলয় পালের অবশ্য দাবি, 'কাউকে অপমান করার জন্য ওই মন্তব্য করেননি। এলাকার বহু যুবক এ রাজ্যে কাজ না পেয়ে কাজের জন্য রাজ্যের বাইরে থাকেন। তাঁদের সতর্ক করেছেন। কোনও দলের নাম করেননি'।

এর আগে, এ রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাওয়া মহিলাদের এবার 'ঘরবন্দি' করে রাখার নিদান দিলেন বিজেপি নেতা  কালীপদ সেনগুপ্ত। তাঁর সাফ কথা,'ভোটটা দিতে হবে 'পদ্মফুলে, জোড়াফুলে নয়'। সেই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিল তৃণমূল।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বিজেপি নেতা কালীপদ। দলের রাজ্য কমিটিরও সদস্য তিনি। ভিডিয়োতে সংকল্প সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওই বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'এখনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া মায়েরা আছেন, যাঁরা জোড়া ফুলে ভোট দিতে যাবেন, আমি সেই সমস্ত পরিবারের স্বামীদের বলছি, ওই মায়েদের ঘরে বন্দি রেখে দেবেন। ভোটটা দিতে হবে পদ্মফুলে, জোড়া ফুলে নয়।' 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

BJP leader remarks on womenBJP leader controversial video viralBJP vs TMC controversy
