SIR in Bengal: 'SIR হবেই, ভুল বোঝালে পাবলিকের মার কেওড়াতলা পার'!

SIR in Bengal:  'একজন যুবরাজ সবার বাপের খবর নিচ্ছে। কার বাপের কি আছে না জেনে নিজের বাপ ঠিক রাখ।  অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্যে সচেষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 2, 2025, 10:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এস আই আর হবেই,এমনি হবে। নাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে হবে'।  তৃণমূলকে নিশানা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর সাফ কথা,  'ভুল বোঝালে পাবলিকের মার কেওড়াতলা পার। সাবধান হয়ে যান'। সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ, 'একজন যুবরাজ সবার বাপের খবর নিচ্ছে। কার বাপের কি আছে না জেনে নিজের বাপ ঠিক রাখ। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্যে সচেষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'।

আর বাকি মাত্র একদিন। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু SIR। ৪ নভেম্বর  থেকে  ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম দেবেন বিএলও-রা। এবার কী হবে? ভোটাধিকার থাকবে তো? আতঙ্কিত অনেকেই। বস্তুত, রাজ্যে বেশ কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিবাদে যেদিন SIR শুরু হবে, সেদিনই পথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার  দুপুরে  রেড রোডে বি আর আম্বেদকরের মূর্তি থেকে  
 জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করবে তৃণমূল।

দিলীপ বলেন, 'ওটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েক রাজনীতি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও ইস্যুতে মিছিল করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এসব মিথ্যা কথা। যে মারা যাচ্ছে এখন, সব  SIR হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা কথায় কেউ কান দেবেন না'। সঙ্গে বার্তা, 'কোনও হিন্দু, সে যেখানে থেকে আসুক, তার গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। সে ভারতের নাগরিক। এখনকার ভোটার হবে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR in Bengaldilip ghosh
