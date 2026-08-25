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ঘরে ঢুকে বিজেপি নেতার স্ত্রীকে বেধড়ক মার; ফাটিয়ে দেওয়া হল ছেলের মাথা, হামলাকারীরা দলেরই লোক!

Tarkeswar Clash: আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তীর স্ত্রীও বিজেপি নেত্রী। মিতা চক্রবর্তী তারকেশ্বর চার নম্বর মন্ডলের সম্পাদক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 25, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:06 PM IST
ঘরে ঢুকে বিজেপি নেতার স্ত্রীকে বেধড়ক মার; ফাটিয়ে দেওয়া হল ছেলের মাথা, হামলাকারীরা দলেরই লোক!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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