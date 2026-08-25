/ঘরে ঢুকে বিজেপি নেতার স্ত্রীকে বেধড়ক মার; ফাটিয়ে দেওয়া হল ছেলের মাথা, হামলাকারীরা দলেরই লোক!

বিধান সরকার: গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, শৃঙ্খলা মেনে চলতে বলছে দল। তার পরও ভিন্ন ছবি জেলায়। তারকেশ্বরের বিজেপি নেতার বাড়িতে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা। আলো নিভিয়ে বাড়িতে ঢুকে নেতার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হল। নাবালক ছেলের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তীর স্ত্রীও বিজেপি নেত্রী। মিতা চক্রবর্তী তারকেশ্বর চার নম্বর মন্ডলের সম্পাদক।
গণেশ জানান,সোমবার রাতে একদল দুষ্কৃতী তার চাঁপাডাঙা কলেজ রোড স্কুলপাড়ার বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। স্ত্রী, ছেলেকে মেরেছে। ছেলের মাথা ফেটে রক্তপাত হওয়ায় এবং প্রতিবেশিরা জড়ো হওয়ায় দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে তারকেশ্বর থানার পুলিস গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
বিজেপি নেতা জানিয়েছেন যারা হামলা চালিয়েছে তাদের কয়েকজনকে তিনি চেনেন। তারা বিজেপিরই লোক।
কেন তার পরিবারের উপর হামলা?
গণেশ বলেন,তারকেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডুর দূর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তিনি। উত্তম গ্রেফতার হয়েছে। আবার নব্য বিজেপির সঙ্গে পুরোনো বিজেপির একটা সমস্যা রয়েছে তারকেশ্বরে। তিনি পুরোনো বিজেপি। তাই বেচাল দেখলেই প্রতিবাদ করেন। তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পানের সঙ্গেও তার সম্পর্ক অম্ল মধুর। যারা মারধোর করেছে তারা অনেকেই বিজেপি করে।
গতকাল রাতে তারকেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন স্ত্রী-ছেলেকে।হাসপাতালে ভর্তি করতে পারলে ভালো হত বলে তাঁর দাবি। তারকেশ্বর থানায় মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন। ঘটনার বিচার চান বিজেপি নেতা গণেশ।
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