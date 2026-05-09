West Bengal BJP Govt Oath Ceremony: জঙ্গলমহল থেকে হার মানা হার লড়াইয়ে সফল মাস্টারমশাই, রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান দিল বিজেপি

Kshudiram Tudu: রানীবাঁধ কেন্দ্র থেকে আগেও ২ বার বিজেপির টিকিটে লড়াই করেছেন ক্ষুদিরাম টুডু। কিন্তু হারের পর জন সংযোগ চালিয়ে গিয়েছেন দিনের পর দিন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 9, 2026, 05:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: শুভেন্দু অধিকারী ক্যাবিনেটে শপথ নিলেন মাত্র ৫ জন মন্ত্রী। অতি ছোট সেই ক্যাবিনেটে স্থান পেলেন বাঁকুড়ার রানীবাঁধ থেকে জয়ী ক্ষুদিরাম টুডু। সাঁওতালি ভাষায় শপথ নিলেন ক্ষুদিরাম। আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই বিজেপি বিধায়কের শপথবাক্য পাঠ ব্রিগেডের মঞ্চে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

কে এই ক্ষুদিরাম টুডু

পেশায় সরকারি স্কুলের শিক্ষক ক্ষুদিরাম টুড়ুর উঠে আসাটা খুব একটা সহজ হয়নি। এলাকায় সত্ ও পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে পরিচিত ক্ষুদিরামের রাজনীতিতে আসা বাঁকুড়ার পিছিয়েপড়া মানুষদের জন্য় কাজ করার উদ্দেশে। তিনি এবার ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তনুশ্রী হাঁসদাকে হারিয়েছেন ৫২,০০০ ভোটে। 

রানীবাঁধ কেন্দ্র থেকে আগেও ২ বার বিজেপির টিকিটে লড়াই করেছেন ক্ষুদিরাম টুডু। কিন্তু হারের পর জন সংযোগ চালিয়ে গিয়েছেন দিনের পর দিন। অবশেষে ২০২৬ বিধানসভা ভোটে মিলল সাফল্য। কারণ দল তাঁর উপরে তৃতীয়বারের জন্যও ভরসা করেছিল। সেই ভরসার মর্য়াদা রাখতে পেরেছেন মাস্টারমশাই। আদিবাসী সমাজ ও কুড়মি সমাজের নিজস্ব দাবিদাওয়া রয়েছে। তার মধ্যেও নিজের মাতাদর্শে অটল থেকেই মানুষের মন জয় করেছেন ক্ষুদিরাম।

উল্লেখ্য, কোথায় ২০৭, আর কোথায় ৮০।  ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে হারিয়ে বাংলায় প্রথমবারের জন্য ক্ষমতায় চলে এল বিজেপি। কেন্দ্রীয় বিজেপির কাছে গোটা দেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল পশ্চিমবঙ্গ। আর সেই চ্যালেঞ্জে সফল গেরুয়া শিবির। আর সেই সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে ব্রিগেডে বিশাল বড় করে হল শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণ। 

কারা ছিলেন বাংলায় বিজেপি সরকারের শপথ মঞ্চে? প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আজ শপথ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডা, ধর্মেন্দ্র প্রধান, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সাহা, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামি-সহ দলের বহু নেতা। 

